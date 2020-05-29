Голосование за поправки в Конституцию пройдет на улице

Новости 29.05.2020 12:50 1011

Центральная избирательная комиссия и Роспотребнадзор подтвердили планы на уличное голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Ранее стало известно, что голосование по принятию поправок в Конституцию России может состояться в уличном формате, то есть с использованием открытых тентов и запрет на шторки в кабинках. Теперь эта информация подтвердилась официально. Данное решение мотивируют сложившейся обстановкой, связанной с пандемией коронавируса.

Выяснилось, что документ был подписан еще 21 мая главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Его заверила и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, но под ее подписью почему-то нет даты.

Кроме того, в рекомендациях сказано, что голосование может продлиться несколько дней.

«Для проведения голосования предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе (перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной близости от него), используя для этого имеющиеся на территории веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые армейские палатки и тенты» — говорится в рекомендациях.

Кстати, на самом подходе к месту голосования предлагают организовать температурный контроль, а вблизи каждой площадки оборудовать санитарную комнату для мытья рук. Однако, что делать с теми, у кого будет обнаружена температура - пока не ясно. В рекомендациях ЦИК отмечается, что должно быть отдельное помещение, куда будут «изолировать» пришедших проголосовать до приезда скорой помощи.

В случае проведения голосования в закрытом помещении, Роспотребнадзор требует обеспечить расстояние в 1,5−2 м между его участниками (в том числе между избирателем и членом комиссии при получении бюллетеня), антисептики и кабины для голосования без передней шторки.

В редакции отмечают, что ряд избиркомов не понимают, как им следует организовать избирательные участки для больных коронавирусом. Также в рекомендациях по надомному голосованию говорится, что, если желающий проголосовать находится на домашнем карантине, в том числе с подтвержденным COVID-19, выездные бригады избиркома должны быть обеспечены защитными комбинезонами, респираторами и другими средствами защиты.

Эти средства защиты после каждого выезда должны быть «помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак» для утилизации — но не уточняется, следует ли менять СИЗ после посещения каждого потенциального носителя или же по итогам всего объезда.

Источники издания предполагают, что голосование состоится после 4−5 июля, а вот источники «Интерфакса» называли в качестве возможных дат 1 или 8 июля.