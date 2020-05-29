Сводка по коронавирусу в Алтайском крае: +75 заболевших и новая смерть

Новости 29.05.2020 12:10 1471

В Алтайском крае на 29 мая зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один случай смерти от COVID-19, 11 пациентов выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает алтайский оперштаб.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Барнауле – 58 человек, Рубцовске – 6, Волчихинском районе – 2, Завьявловском районе – 2, Камне-на-Оби – 1, Павловском районе – 1, Рубцовском районе – 1, Тюменцевском районе – 1, Алтайском районе – 1 чел., Усть-Пристаньском районе – 1, Советском районе – 1.

На 29 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 1708 человек, в том числе 174 ребенка до 17 лет включительно. 119 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1231 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. 215 – у больных внебольничной пневмонией, 349 – у заболевших ОРВИ, в 1144 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 39, на аппарате - ИВЛ 12. Выздоровело – 728 человек, за прошедшие сутки выписано 11 пациентов.

За минувшие сутки скончался 1 человек от тяжелого течения COVID-19 и 1 - по иной причине. За весь период умерли – 21 человек, в том числе 11 случаев от COVID-19, 7 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На 29 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5444 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 20171 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 90860 человек.