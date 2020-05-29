Имущество Алтаймясопрома выставлено на торги по сниженной цене

Новости 29.05.2020 9:55 73

Конкурсный управляющий ООО "Алтаймясопром" (Алтайский край, крупный свиноводческий комплекс) Антон Сычев еще раз объявил аукцион по продаже имущества хозяйства по сниженной до 2,899 млрд рублей цене. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прием заявок на участие в торгах будет открыт 1 июня, а завершится 7 июля. Подведение итогов торгов запланировано на 13 июля.

"Алтаймясопром" снова попробуют продать единым имущественным комплексом.

Продаже, как и прежде, подлежат заложенные ВЭБу (MOEX: VEBM) 119 объектов недвижимости, 122 объекта движимого имущества и 4 права аренды на земельные участки. Также в лот включены свободные от обременений 57,87 тысяч свиней, 32 объекта недвижимости, 59 объектов движимого имущества, три права аренды на земельные участки, 26 единиц транспортных средств. Помимо этого, конкурсный управляющий планирует реализовать 31 единицу оборудования, являющегося вещественным доказательством в рамках уголовного дела, о сути которого не уточняется.

В прошлый раз имущество реализовать не удалось. Никто не подал заявку и аукцион признали несостоявшимся. Изначальная цена лота на первых торгах составляла 3,22 млрд рублей.

Ранее суд огласил условия реализации "Алтаймясопрома", по которым, если хозяйство не удастся продать единым комплексом, то будут назначены торги в формате публичного предложения с поэтапным снижением цены до минимальных 1,61 млрд рублей.

Напомни, что в феврале 2018 года "Алтаймясопром" признали банкротом по решению Арбитражного суда Алтайского края. Основным кредитором компании был ВЭБ, которому компания задолжала 10 млрд рублей. В процессе процедуры банкротства часть заложенного имущества не была обнаружена или существовала только на бумаге.

На взятые у банка средства компания намеревалась построить свиноводческий комплекс стоимостью 12,1 млрд рублей. Первую очередь "Алтаймясопром" ввел в эксплуатацию в 2012 году. Она включает в себя племенную ферму на 1,17 тысяч свиноматок со станцией искусственного осеменения, три репродуктора на 5 тысяч свиноматок в каждом, три откормочные площадки на 100 тысяч голов единовременного содержания, а также убойный цех мощностью 1,2 тысяч голов в сутки и перерабатывающий цех до 100 тонн в смену.

В будущем в планах было строительство комбикормового производства, но у предприятия возникли трудности с финансированием. По данным на июль 2016 года, в проект было вложено 8 млрд рублей. Власти региона неоднократно заявляли, что из-за недофинансирования комбинат не может выйти на полную мощность, что затягивает окупаемость.

Один из совладельцев Борис Панов (9%), будучи гендиректором "Алтаймясопрома" в 2015 году, ходатайствовал перед Минсельхозом России о содействии в получении дополнительных 2,2 млрд рублей от ВЭБа для завершения реализации проекта.

Основным собственником предприятия является Александр Юган (83%), еще 8% принадлежат Валерию Шарнину. Все трое собственников были признаны банкротами, в отношении них открыты процедуры реализации имущества.