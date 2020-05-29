Как некоторые курорты Алтайского края использовали пандемию коронавируса для обновления

Новости 29.05.2020 10:30 837

АО «Курорт Белокуриха» провело самый масштабный за последнее время ремонт, что позволило санаториям без отвлечения гостей обновить наиболее загруженные обычно зоны и сохранить заработные платы сотрудникам.

Воспользовались ситуацией

Вынужденный простой для санаториев «Белокуриха», «Сибирь» и «Катунь» не прошел даром. Руководство АО «Курорт Белокуриха» приняло решение в период пандемии и отсутствия туристов сделать ставку на обновление территории, корпусов пищеблоков и других помещений.

В трех санаториях одномоментно было отремонтировано 100 номеров. Как рассказал заместитель гендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов, обычно ремонт проходит менее масштабно.

«Заполняемость санаториев, как правило, не давало проводить работы в таком большом количестве номеров. Мы постоянно ремонтировали лишь по нескольку, там, где ситуация не терпела отлагательства. А тут сразу такой объем», - рассказывает он.

Кроме того, по словам Акимова давно в санаториях не приводили в порядок балконы. Во время вынужденной остановки работы, удалось полностью заменить балконные перегородки и ограждения на двух этажах санатория «Белокуриха».

Однако, если номера и балконы постепенно можно было отремонтировать и в текущем режиме, то с рестораном возникали проблемы – он должен работать всегда.

«Мы поменяли отделку. Когда плитка приходит в негодность, положить новую сложно - горячий цех работает круглый год, впрочем, как и овощной», - пояснил Акимов.

Руководство санатория считает, что теперь к вопросу о ремонте этих помещений можно не возвращаться лет пять-десять.

Бассейн и бани

Ремонт также провели в очень популярном у отдыхающих термальном комплексе «Водный мир». Воду из всех бассейнов спустили, бани и сауны остановили свою работу.

«В «Водном мире» тоже поменяли отделку. Из-за воды верхний слой пришел в негодность и содержал следы, которые не отмываются. Ступени из «Водного мира» в бани не делали с самого основания, потому что невозможно было закрыть, настолько он популярен у отдыхающих. Когда мы закрываем одну баню на ремонт, сразу появляются недовольные. Теперь стоит все новенькое. Кроме того, мы смогли отремонтировать все до единой бани и сауны», - рассказывает Олег Акимов.

Как изменилась территория

Особое внимание в санатории уделили прилегающей территории и стоянкам для автомобилей: выложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, проложили новые трассы для терренкуров рядом с санаториями, укрепили склоны и провели озеленение зон отдыха цветами и газонными покрытиями.

«Слева перед конгресс-центром мы убрали забор. Ранее неблагоустроеное место мы также выложили тротуарным камнем. Теперь левая сторона у санатория изменилась. Раньше машины стояли на земле», - поделился замдиректора.

Поддержали сотрудников

В итоге во время ремонтных работ в санаториях было задействовано около 50 человек. Все это штатные сотрудники санатория, которые получили во время простоя санатория полноценную заработную плату.

«Мы таким образом поддержали своих людей в непростой период пандемии», - уточнил Олег Акимов

Готовимся к открытию

Сейчас сложно сказать, когда санаториям разрешат открыться и принимать отдыхающих. Руководство говорит, что использует оставшееся время для полноценной подготовки к сезону.

«Закупаем оборудование, обучаем персонал. Мы вчера проверили - разметка о соблюдении социальной дистанции уже нанесена, выставляются экраны на ресепшенах. Нам дали план поэтапного выхода и рекомендации по работе в условиях пандемии. Сложность в том, что, к примеру, нужно большое количество рециркуляторов. Их необходимо очень много, а поставки требуют времени. Мы закупили их. Теперь ждем, когда они к нам придут», - пояснил Олег Акимов.

Руководство санатория говорит, что к началу июня уже будет полностью готово к открытию.

Как санатории откроются после пандемии

Пока краевое руководство продлило период ограничений для работы санаториев до 8 июня.

Как отметил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, после снятия данных ограничений все санатории должны будут выполнять разработанный и утвержденный федеральным Роспотребнадзором перечень необходимых требований.

«К ним относятся наличие справки об отсутствии коронавируса у приезжающих, размещение по одному в номере, особые требования к организации питания гостей, дезинфекция всех помещений и постоянное тестирование персонала санаториев, а также ряд других мер. Конечно же, это может сократить число желающих посетить санатории, но это реалии сегодняшнего дня, и выполнение этих требований является обязательным для исполнения всеми», - пояснил он.

Возобновление деятельности туристической сферы предполагает четыре этапа. На первом – максимальное внимание будет уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям, по мере ослабления эпидситуации, они будут постепенно исключаться. Однако даже на четвертом этапе после снятия всех ограничений отдельные требования останутся. Речь пойдет о наличии санитайзеров в общественных местах, профилактической дезинфекции помещений, проведении массовых мероприятий с контролем количества участников и обеспечением санитарной безопасности.