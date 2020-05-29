ВТБ выдано 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР

Новости 29.05.2020 9:20 86

ВТБ направил более 430 заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в рамках процесса электронного взаимодействия с Пенсионным фондом России. За месяц работы по технологии обмена данными в XML формате клиенты уже получили первые подтверждения ПФР о положительном решении и использовали средства для улучшения жилищных условий. В настоящее время общая сумма таких перечислений по находящимся в работе заявлениям превышает 200 млн рублей.

Банк начал принимать заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала во всех офисах сети с 15 апреля. В настоящее время ВТБ стал первой в стране кредитной организацией, не только получающей от Пенсионного фонда России подтверждения о праве владельцев сертификатов на использование средств, но и реализовавшей подачу и рассмотрение заявлений клиентов в рамках нового формата работы - полностью в электронной форме. Первыми клиентами, получившими выплату для досрочного погашения ипотечного кредита в рамках цифрового процесса, стала семья из Красноярска. Наибольшее число обращений на текущий момент зафиксировано в Оренбурге, Иркутске, Ставрополье, Алтайском крае, Республике Татарстан, Москве и Санкт-Петербурге.

«ВТБ первым из банков реализовал процесс полностью электронного взаимодействия с Пенсионный фондом России. Благодаря запуску новой технологии клиенты могут уже в момент оформления ипотеки обратиться в ПФР с заявлением об использовании средств материнского капитала. Максимально простая процедура позволяет сократить количество обращений в государственные органы. Кроме того, за счет автоматизации и перевода процесса в электронный вид срок рассмотрения заявлений и перечисления средств существенно сокращается», – прокомментировал Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент банка ВТБ.

В рамках электронного взаимодействия с Пенсионным фондом России заемщики могут подать заявки на использование материнского капитала для улучшения жилищных условий и направить эти средства на первоначальный взнос по ипотеке или на досрочное погашение кредита. Подать заявление можно в любом отделении ВТБ, из документов клиенту потребуется только паспорт.