«Теперь работаю за двоих». Пациенты госпиталей рассказали, как лечат от коронавируса в Алтайском крае

Новости 29.05.2020 8:30 408

Все больше пациентов в Алтайском крае выздоравливает от коронавируса. У кого-то он протекает легче, у кого-то тяжелее. Но, так или иначе, люди возвращаются к обычной жизни. С некоторыми из них «Политсибру» удалось пообщаться. Бывшие пациенты сходятся в одном – вниманием и заботой со стороны медиков во время лечения они обделены не были.

Как лечат коронавирус в Барнауле

«Нам повезло – мы переболели в легкой форме. Симптомы были – у меня дискомфорт в груди, у двухлетней дочери – температура. Первой в больницу попала супруга – у нее поднялась температура, появились признаки ОРВИ. Тест на коронавирус оказался положительным. После этого пришли врачи в полном обмундировании – взяли тесты у меня и у детей. Когда они подтвердились, нас всех госпитализировали», – рассказал «Политсибру» бывший пациент ковидного госпиталя в Барнауле.

По словам выздоровевшего, любые вопросы в период нахождения его в больнице решались оперативно. Лечащий врач приходил раз в день, но с ним всегда можно было связаться – младший медперсонал при необходимости передавал ему информацию, на которую тот оперативно реагировал. Анализы брали систематически – примерно, раз в три дня.

Врачи, по словам экс-пациента, были очень внимательны и реагировали на любые просьбы, даже на те, которые напрямую с медициной не связаны. Из-за маленьких детей возникали различные непредвиденные обстоятельства, не связанные с лечением – врачи старались решить их.

Как держатся барнаульские врачи

По словам собеседника «Политсибру», медики не выглядят переутомившимися, но очевидно, что работа у них на сегодняшний день непростая.

«Они находятся в полной экипировке, невооруженным взглядом заметно, что им не очень комфортно. Тем более, что в последние дни было очень жарко. Но претензий или жалоб я не слышал ни от кого – они делают свою работу, и, я считаю, что делают ее хорошо», – отметил выздоровевший.

Собеседник упомянул, что видел в различных новостных лентах, что медики жалуются, мол, приходится как попало одеваться, масок не хватает. Однако сам перенесший коронавирус барнаулец подчеркнул, что, по крайней мере, в госпитале на базе горбольницы №5, никаких подобных проблем не наблюдается. У медиков есть бахилы, защитные костюмы, очки, маски. Пациентов тоже в полном объеме систематически обеспечивали масками – сложностей с этим не было вовсе.

Питание собеседник издания охарактеризовал словом «превосходное», сообщил, что кормили вкусно и в достаточном количестве.

С момента его выписки из медучреждения прошло два дня. Мужчина говорит, что никаких остаточных симптомов у членов семьи нет, самочувствие – хорошее.

Как лечат коронавирус в Бийске

«Две недели отлеживался – таблетки давали, да капли для носа. У меня было место в отдельной палате. Вообще шикарно: отдохнул, набрался сил и теперь работаю за двоих», – поделился своими впечатлениями от лечения еще один выздоровевший от коронавируса, на этот раз – бийчанин.

Симптомы заболевания он почувствовал, когда возвращался домой из дальней поездки. Когда он добрался до дома, то сохранились только остаточные явления. Тем не менее, он пошел и сделал тест в платной клинике. Он показал положительный результат. «Ну, показал и показал. Приехали и госпитализировали меня», – с философской невозмутимостью завершил собеседник.

Заботы бийских врачей

Медперсонал, по словам выздоровевшего, относился к пациентам очень внимательно и работал на совесть. В первую неделю его госпитализации в медучреждении, в основном, лежали «легкие» больные, которых называли бессимптомниками. «Никто не кашляет, не жалуется. Таких «пачками» выписывали», – описал ситуацию бывший пациент. Но во вторую неделю ситуация изменилась – стали поступать больные разной степени тяжести, которым ставили капельницы и проводили прочие процедуры.

Собеседник отметил, что забот у врачей прибавилось и работать им пришлось более интенсивно. Однако они по-прежнему были очень внимательными ко всем пациентам. Мужчина упомянул, что при его выписке из госпиталя, туда устраивалась работать еще одна девушка – «на подмогу».

«Девчонки вообще молодцы. моют все без конца. Уставшие, конечно – они уже месяц там, две партии пациентов выпустили. Не ропщут. Жалко их, конечно. Им тоже, наверное, хочется на свободу – их же тоже не выпускают. Ну и вообще, к медикам нет никаких вопросов – молодцы они, что тут сказать», – подытожил бийчанин рассказ о своем лечении.

Оба пациента просили выразить их огромную благодарность врачам и медперсоналу. И «Политсибру» с удовольствием выполняет их просьбу.

В Алтайском крае действует 13 лечебных учреждений, специализирующихся на лечении больных с коронавирусом. На время к ним присоединилась Больница скорой медицинской помощи. Больницы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами - аппаратами для измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови. Часть пациентов, у которых нет симптомов заболевания и хронических заболеваний, наблюдаются амбулаторно. Оперативное тестирование на COVID-19 проводится в 4-х медицинских организациях региона – в Центре гигиены и эпидемиологии, в Диагностических центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска.