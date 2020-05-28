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Фоторепортаж: как прошла 44-я сессия АКЗС

Новости
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В четверг, 28 мая, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания провели очередную сессию.

Главным событием встречи депутатов стал долгожданный отчет губернатора Виктора Томенко о работе правительства Алтайского края в 2019 году. По итогам доклада фракции "Единая Россия" и "Справедливая Россия" поддержали отчёт главы края, а партии ЛДПР и КПРФ отказались его принимать.

Также были зачитаны доклады о работе уполномоченного по правам предпринимателей в регионе в 2019 году, о деятельности АКЗС и работе Счётной палаты края.

Живой разговор. О чем рассказал в своем докладе губернатор Виктор Томенко депутатам краевого парламента

Живой разговор. О чем рассказал в своем докладе губернатор Виктор Томенко депутатам краевого парламента

Новости

Живой разговор. О чем рассказал в своем докладе губернатор Виктор Томенко депутатам краевого парламента

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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