Живой разговор. О чем рассказал в своем докладе губернатор Виктор Томенко депутатам краевого парламента

Новости 28.05.2020 16:30 969

Прошедший 2019 год был первым полноценным годом работы как самого Виктора Томенко, так и нового правительства, сформированного им после выборов главы региона. Сегодня, 28 мая в парламентском центре Губернатор края Виктор Томенко выступил перед депутатами АКЗС с годовым отчетом. Он обратил внимание, что в некоторых регионах России депутаты приняли отчеты главы в письменном виде, однако большинство парламентариев Алтайского края хотели бы, чтобы губернатор представил доклад лично. Виктор Томенко принял это предложение отметив, что готов к живому разговору.

Он уточнил, что произошедшие глобальные изменения в мире и стране заставили правительство пересмотреть задачи, которые решались на протяжении последнего года, а также уточнить расстановку по приоритетам. Губернатор решил сделать акцент на том, насколько успешно правительство региона справлялось с решением поставленных перед ним задач.

Внимание на нацпроекты

Край активно включился в работу по национальным проектам. Из 12 реализуемых в стране регион участвует в 11. Это означает, что в крае действует 52 из 67 региональных проектов, утвержденных на уровне страны. Более 16 млрд рублей было направлено на их исполнение в прошлом году, из них 12,7 млрд рублей – федеральные средства и почти 4 – краевые.

Порядка 14 млрд рублей были направлены на три основных нацпроекта: «Демография», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«С реализацией нацпроектов достижением национальных целей президент, власти всех уровней, и все российские граждане связывают большие надежды на то, что Российская Федерация будет устойчиво развиваться, качество жизни будет становиться выше, экономика и социальная сфера будут конкурентоспособны на международном уровне, а люди в конечном итоге будут жить более счастливо», - отметил Виктор Томенко.

По мнению губернатора, нацпроекты выступили своего рода катализатором развития страны и регионов, однако это небольшая часть расходов консолидированного бюджета Алтайского края, который составил 126 млрд рублей.

Еще один момент, который был отмечен в докладе, - назначение Виктора Томенко руководителем рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство». По оценке Томенко, это признание роли Алтайского края, как одного из лидеров АПК.

Социальная поддержка.

В 2019 году на социальную поддержку населения было направлено почти 22 млрд рублей, что на 15 % больше, чем в 2018 году. По итогам года каждый третий житель региона получает меры поддержки, имея на это основания. Всего это более 700 тысяч человек. В прошлом году приоритетом стали выплаты на первого, третьего и последующих детей. Ежемесячные выплаты получили около 30 тысяч семей на сумму более 2,5 млрд рублей.

При этом изменения возрастной структуры населения, рост продолжительности жизни и увеличение численности граждан старшего поколения остро ставит перед губернатором и правительством задачи по развитию системы социального обслуживания пожилых и инвалидов.

Здравоохранение

Особое внимание губернатор уделил вопросам, касающимся оптимизации логистики оказания медицинской помощи, а также преодолению кадрового дефицита.

«Подходы, которые реализуются в нашем крае, позволят закрыть вначале самые острые потребности, а потом мы постараемся выйти и на нормальный механизм работы», - пояснил он.

При этом существенно обновлена материально-техническая база лечебных учреждений – новое оборудование закуплено на сумму более 1 миллиарда рублей. При этом медтехника поступает не только в крупные краевые учреждения, но и распределяется между поликлиниками, ЦРБ и межрайонными центрами, чтобы развивать материальную базу всех уровней здравоохранения и обеспечить доступность и качество медицинской помощи населению не зависимо от места проживания.

«При реализации проектов, направленных на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями мы не стали концентрироваться только на развитии столичных центров. Начата работа по созданию первичного сосудистого отделения на базе Каменской ЦРБ, там также открыт центр амбулаторной онкологической помощи», - пояснил губернатор.

Образование

Главная задача – обеспечение доступного образования высокого качества. С этой целью были созданы дополнительные места в детских садах и школах, приобретено новое оборудование, в том числе для школьных столовых.

Кроме того, по словам Томенко произошли изменения в оплате труда. В итоге средний рост зарплаты педагогов в четвертом квартале составил около 3 тысяч рублей, а средняя зарплата - 28,5 тысяч, что, как отметил Томенко, больше на 20%, чем целевой показатель, установленный президентом.

Край впервые вошел в число лидеров по методической работе и организации Государственной итоговой аттестации, «школьники края показывают все лучшие результаты». В будущем власти собираются обратить внимание на организацию горячего питания учащихся начальной школы и выплаты классным руководителям.

Культура и спорт

Год был насыщен событиями культуры. Как сказал губернатор, это «лицо края, но наш успех, заключался не только в их проведении».

Речь идет об инвестициях в объекты культуры. 32 объекта были отремонтированы в рамках КАИП (краевой адресно-инвестиционной программы), кроме того, часть была приведена в порядок по федеральным программам. Всего работы велись на 86 объектах культуры.

На выполнение спортивных мероприятий в рамках соответствующего нацпроекта за 6 лет планируется направить почти 1, 2 млрд рублей – в основном из федерального бюджета. На эти средства в каждом муниципальном образовании планируется создать по спортивной площадке, построить современные комплексы в Барнауле и Бийске, приобрести два комплекта искусственных покрытий для футбольных полей и тд.

Экономика

Особое внимание в этом разделе губернатор обратил на занятость населения. Общая безработица в 2019 году составляла 5,8% против 6,1% в 2018 году. При этом сократились масштабы высвобождения работников более чем на тысячу. Всего из организаций края было высвобождено 3,6 тысячи человек, которые были перераспределены в другие сферы экономики.

«12 тысяч работодателей искали сотрудников, 6,9 тысяч человек было обучено за счет Государства. Востребованность этой меры поддержки в Алтайском крае растет», - уточнил Виктор Томенко.

В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе в сельском хозяйстве. В частности, губернатор привел в пример «ЭКО-Нива Алтай». Предприятие намерено выйти на проектные мощности в 2021 году.

Кто поддержал отчет губернатора края?

Виктор Томенко также привел другие итоги работы правительства в 2019 году. Доклад длился более часа. После его окончания, свои мнения относительно работы правительства и губернатора высказали руководители фракций АКЗС.

В частности, руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов подчеркнул, что край не совершает ошибок других регионов, «власти которых показывают свою беспомощность в борьбе с коронавирусом».

«Очевидно, что у края есть четкая программа действий по выводу края из кризиса, которую мы поддерживаем», - заявил он.

Он обратил внимание также на падение уровня реальных средств граждан, а также «позитивную, но довольно слабую динамику в экономике». Впрочем, Александр Молотов пояснил это «низкой базой, доставшейся губернатору в наследство», а также существующими климатическими условиями и имеющимися инфраструктурными ограничениями.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов отметил, что в докладе отсутствует сравнительный анализ по отношению к планам, а также к другим регионам, что не позволяет фракции оценить реальное положение дел в Алтайском крае. А руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова отметила особые успехи в области дорожного строительства, но при этом рассказала о высокой закредитованности населения Алтайского края.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб заметил, что отчет губернатора рассматривается сквозь призму сегодняшней ситуации и уточнил, что фракция в целом согласна с общей оценкой итогов работы региона в 2019 году, как позитивных.

В целом отчет губернатора поддержали 51 депутат, против проголосовали 11, воздержался 1, не голосовал 1.

Председатель АКЗС Александр Романенко:

"Импонирует то, что со стороны правительства и законодательного собрания состоялся деловой конструктивный разговор, как в ходе заседаний фракций, так и сегодня на пленарном заседании после доклада Виктора Петровича.

Конечно есть элементы политики, но, тем не менее, в выступлениях всех руководителей фракций были отмечены как положительные моменты в жизни нашего дорогого региона, так и уделено внимание проблемам, с которыми еще много работы. Это прежде всего наша бедность, демография (люди продолжают уезжать из региона, что нас очень тревожит), вопросы газификации региона, развития экономики и другие. Все эти моменты необходимо решать на уровне всей Российской Федерации, а у нас особенно. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы они решались сейчас, ведь люди должны жить в более комфортных условиях".

Директор Колыванского камнерезного завода Андрей Михеев:

"Правительство края всегда внимательно относится к нуждам предприятий края. Могу сказать по нашему заводу. Помощь оказывается, есть понимание, что это не просто производство, а наша история. Поэтому помощь в приобретении и сбыте продукции, которуя нам регулярно оказывают. Мы очень ценим.

Такое внимание со стороны властей оказывается всему производственному сектору. Конечно, иногда предпринимателям хотелось бы, чтобы помогали еще интенсивное, решали налоговые вопросы или инвестиционные, которые помогли бы увеличить производство. Однако все мы понимаем, что кроме наших желаний необходимо учитывать возможности, а также потребности всех жителей нашего края".