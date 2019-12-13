Депутат Юрий Матвейко напомнил властям об отсутствии в Алтайском крае министра экономического развития

Новости 28.05.2020 17:30 902

В четверг, 28 мая, в рамках очередной сессии АКЗС доклад о своей работе в 2019 году должен был зачитать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.

Депутаты заявили, что с докладом ознакомились на заседаниях фракции и все интересующие вопросы с Нестеровым обсудили, поэтому решили перейти сразу к выступлениям по итогам отчета.

Слово взял председатель топливного союза Алтайского края, депутат от «Единой России» Юрий Матвейко. От имени предпринимателей он поблагодарил бизнес-омбудсмена за встречи, которые тот провел в 60 муниципалитетах Алтайского края.

«К сожалению, мы далеко не на лидирующих местах в российском рейтинге, но, несмотря на это, наш регион достаточно позитивно работает. У нас в регионе в последнее время очень слабо работает межведомственная комиссия, общественный совет, экспертный совет. Думаю здесь нужно и депутатскому корпусу, и правительству края возобновить эту работу. Кроме того, обращаю внимание на отсутствие у нас министра экономического развития. Это позиция министра, который курирует предпринимателей. Это важный момент, который нужно донести губернатору», - сказал Матвейко.

Напомним, что в конце2019 года глава Минэкономразвития Алтайского края Павел Дитятев сложил свои полномочия и уехал работать в Москву на пост замруководителя департамента финансов Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин 10 декабря. Позднее Виктор Томенко наградил Дитятева медалью «За заслуги во имя созидания».

На сегодняшний день обязанности министра исполняет Анатолий Нагорнов. В марте зампредседатель правительства Алтайского края Виталий Снесарь говорил, что вопрос с назначением будет решен в ближайшее время, но этого не произошло.