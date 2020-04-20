Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе

Новости 28.05.2020 18:05 955

Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе за 2019 год. Согласно данным ведомства, за год в крае родилось 21 085, а умерло – 32 594 человека. Таким образом, Алтай потерял более 11 509 человек.

Рождаемость в Алтайском крае ни разу не превышала смертность на протяжении 30 лет – с 1990 года. Именно в этом году последний раз фиксировался прирост – в количестве 4 847 человек. При этом, младенческая смертность все время стабильно снижается.

Основные причины смертности на протяжении последних лет не меняются. Единственное значительное снижение – почти в 1,5 раза, отмечается в категории «от случайных отравлений алкоголем». В остальном все по-прежнему: основной причиной смертности в 2019 году выступали болезни системы кровообращения (почти 600 человек на 100 тысяч жителей) и рак (230 человек на 100 тысяч). От болезней органов пищеварения погибает около 59 человек на 100 тысяч жителей и почти столько же (57 на 100 тысяч) – от болезней органов дыхания.

Также опубликован бюллетень с данными о браках и разводах в Алтайском крае. Так, в 2019 году было зарегистрировано 13 506 браков и 10 201 развод.