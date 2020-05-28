«Кому война, а кому…» Жители Белокурихи пожаловались на угрозы отключения света в период пандемии

Новости 28.05.2020 16:20 1218

В четверг, 28 мая, состоялась очередная сессия краевого Законодательного собрания. Когда дело дошло до финальных выступлений, слово взял глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

Депутат поднял тему ограничения электроснабжения у жителей Алтайского края, которые к нему обратились.

«Вроде все говорим о взаимной поддержке в это непростое время, но глядя на некоторые компании, понимаешь, что кому-то война, а кому-то, как говорится – мать родная. Ко мне обратились несколько граждан из Белокурихи, которым недавно поступили предупреждения об ограничении подачи электроэнергии. У них потребовали оплатить долги, в том числе за апрель. Им сказали, что если не заплатят деньги, то 28 мая подача электричества будет приостановлена», - сказал депутат.

Он напомнил о действии постановления правительства России от 2 апреля, которое запрещает ограничивать предоставление коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

«Но видимо постановление правительства России для энергетиков в Белокурихе не указ. Среди нас присутствуют представители энергетиков, поэтому хотелось бы их попросить их сказать своим подчиненным, чтобы те не нарушали принятые правительством постановления», - добавил Молотов.

В зале заседания АКЗС в этот момент присутствовал гендиректор «Алтайкрайэнерго», глава фракции «Единая Россия» Сергей Приб, который поспешил ответить справороссу.

«Выражение про мать и войну с вашей стороны, мягко говоря, некорректное. Мы ведем клиентоориентированную политику. На сегодняшний день мы четко соблюдаем все постановления правительства России, в том числе по электроснабжению наших потребителей. Мы знаем проблемы белокурихинской площадки. Население мы только уведомляем. На сегодняшний день мы никого не отключаем от электроэнергии. Прошу вас не передергивать».

Председатель АКЗС Александр Романенко предложил Прибу уточнить у Молотова адреса обратившихся и разобраться в ситуации.