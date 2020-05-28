«Важно поддержать муниципалитеты». Денис Голобородько оценил тезисы отчета главы Алтайского края

Новости 28.05.2020 16:50 346

В четверг, 28 мая, глава Алтайского края Виктор Томенко зачитал отчет о работе регионального правительства в 2019 году. На одну из тем отчета, которая касается поддержки муниципалитетов региона, обратил внимание руководитель краевого исполкома партии «Единая Россия», депутат АКЗС Денис Голобородько.

Депутат подчеркнул, что в предыдущем году удалось поддерживать развитие муниципалитетов региона. В территории продолжали направлять средства на выполнение текущих расходных обязательств, а также на инфраструктуру.

«Губернатор напомнил, что муниципалитетам реструктуризировали бюджетные кредиты, которые им предоставляли из бюджета края, а тем территориям, которые сильнее всех пострадали, окажут дополнительную помощь. В том числе реструктуризируются долги за резервный уголь. В текущих экономических условиях это очень важно. В целом считаю справедливым, что, как заявил Виктор Томенко, в 2020 году объем поддержки муниципалитетов не только сохранится, но и вырастет на 5%. Уже сейчас из регионального бюджета предоставлена помощь на 410 млн рублей», — сказал Голобородько.

Также, по словам депутата, одним из значимых итогов 2019 года стал рост финансирования строительства и ремонта дорожной инфраструктуры Алтайского края на 23%. Отметил Денис Голобородько и двукратный — на 123 млн рублей — рост программы поддержки местных инициатив, который инициировала «Единая Россия».

«Увеличена и максимальная сумма субсидии на реализацию одного проекта — с 700 тысяч до 1 млн рублей. Количество заявок превысило 400 — считаю, это показатель востребованности программы. Теперь «Единая Россия» должна обеспечить контроль за реализацией проектов, о необходимости чего говорил губернатор, — заявил Голобородько. — Контроль мы будем продолжать и за нацпроектами, в Алтайском крае их реализуется 11, которые подразделяются на 52 региональных. В прошлом году на данные направления было выделено более 16 млн рублей. Кстати, напомню, что когда в наш регион приезжала федеральная группа мониторинга «Единой России», эксперты сделали заключение, что нацпроекты реализуются успешно».

Еще парламентарий положительно оценил проведенную в 2019 году работу над проектом стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, который прошел широкое общественное обсуждение. «Единая Россия» внесла ряд предложений в этот документ.

По итогам отчета губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе Правительства региона в 2019 году, «Единая Россия» приняла решение дать положительную оценку результатам работы краевого Камбина.