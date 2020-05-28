Сенатор Белоусов отметил, что руководство Алтайского края успешно сдало экзамен в тяжелейших условиях

Новости 28.05.2020 16:40 344

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в работе XLIV сессии краевого Законодательного Собрания. По понятным причинам главным, из более чем 20 вопросов повестки дня сессии, стал отчёт Губернатора Алтайского края о результатах деятельности Правительства Алтайского края за 2019 год.

Как отметил парламентарий, именно в этом году содержание отчета, деятельность всей управленческой команды региона, вызывает повышенный интерес не только у СМИ, но у, практических всех федеральных ветвей власти и её структур. По его мнению, это объясняется, прежде всего, тем, что Алтайский край занимает первое место в стране по объемам производства муки, крупы, включая гречневую, манную, овсяную, перловую, ячневую, а так же целый ряд других лидирующих позиций в аграрном секторе. Другими словами, алтайские продукты питания не просто с волнением ждут, но и очень на них надеются.

«И сегодня можно с уверенностью сказать, что, являясь оплотом продовольственной безопасности страны, регион, проводя высокоорганизованную посевную кампанию, сделал хороший задел на будущий урожай. И все это было бы нормой, к которой наши аграрии «приучили» потребителей своей продукции. Но самое, на мой взгляд, главное и важное – то, что сделано все это было в невиданных доселе условиях борьбы с пандемией. Также отличную работу показал и региональный Минздрав, за кратчайший срок, организовав лечение более полутора тысяч человек! Уверен, что работа в таких сложных условиях всего краевого правительства в целом, а Минздрава и Минсельхоза, в особенности, не просто заслуживает самой высокой оценки, но и войдет в учебники студентов профильных вузов», – резюмировал сенатор.

Выполняя поручение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Сергей Белоусов вручил награды Совета Федерации Министру сельского хозяйства региона Александру Чеботаеву, Министру культуры Елене Безруковой, председателю комитета по местному самоуправлению АКЗС Борису Трофимову.