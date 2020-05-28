Почти 80 и новая смерть. Оперштаб огласил новые данные по коронавирусу в Алтайском крае

Новости 28.05.2020 14:50 667

По состоянию на четверг, 28 мая, в Алтайском крае зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует Оперштаб в регионе.

Также за последние сутки было выписано 33 пациента.

Из новых случаев COVID-19:

в Барнауле – 49 человек, Ребрихинском районе – 8, Первомайском районе – 4, Рубцовске – 3, Бийске – 2, Новоалтайске – 2, Славгороде – 2, Алейске -2, Крутихинском районе – 1, Горняке – 1, Егорьевском районе – 1, Усть-Калманском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Бурлинском районе – 1. Кроме того, добавился Зональный район, где выявлен один случай. Устанавливаются контактные лица.

По данным на 28 мая общее число заболевших - 1633 человека, в том числе 172 ребенка до 17 лет включительно. 118 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1179 случаев – по контакту с заболевшими, 212 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 333 – у заболевших ОРВИ, в 1088 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных – 34, на аппарате - ИВЛ 12. Выздоровело – 717 человек.

За прошедшие сутки выздоровело 24 человека. Скончались – 19 взрослых, в том числе подтверждены 10 случаев от тяжелого течения заболевания COVID-19, 6 случаев – иная причина смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Из 1633 человек - жители Барнаула – 755, Змеиногорского района – 252, Бийска – 132, Рубцовска – 69, Новоалтайска – 40, Павловского района – 30, Славгорода – 27, Благовещенского района – 26, Тюменцевского района – 23, Поспелихинского района – 23, Первомайского района – 19, Тальменского района – 15, Ребрихинского района – 15, Рубцовского района – 13, Горняка – 13, Курьинского района – 13, ЗАТО Сибирский – 12, Бурлинского района – 12, Камня-на-Оби – 11, Немецкого национального района – 11, Заринска – 8, Бийского района – 8, Алейска – 8, Новичихинского района – 7, Третьяковского района – 7, Крутихинского района – 6, Родинского района – 6, Советского района – 5, Косихинского района – 5, Солонешенского района – 5, Ярового – 4, Егорьевского района – 4, Усть-Калманского района – 4, Табунского района – 4, Завьяловского района – 4, Залесовского района – 4, Волчихинского района – 3, Кулундинского района – 3, Михайловского района – 3, Шипуновского района – 3, Заринского района – 3, Мамонтовского района – 2, Ключевского района – 2, Алейского района – 2, Усть-Пристанского района – 2, Троицкого района – 1, Целинного района – 1, Романовского района – 1, Алтайского района – 1, Тогульского района –1, Белокурихи – 1, Каменского района – 1, Шелаболихинского района –1, Быстроистокского район -1, Зонального района – 1.

Также на 28 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5679 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция –19317 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 87038 человек.