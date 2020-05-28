Участок под колесом обозрения на Сахарова переоформлен под жилую застройку

Новости 28.05.2020 13:50 1285

Назначение участка на площади Сахарова в Барнауле, на котором расположен парк аттракционов «Барнаульская крепость», изменилось с «эксплуатации зоны развлечений и аттракционов» на «многоэтажная жилая застройка (высотная)». Это произошло еще 29 января 2020 года, однако на кадастровой карте изменения отобразились только сейчас.

Буквально неделю назад барнаульцы бурно обсуждали новость о планах по увеличению предназначенного под многоэтажный жилой дом участка на ул. Молодежная, 21а (за парком аттракционов «Барнаульская крепость») за счет прилегающей «ничейной земли». Как заявил зампред городского комитета по архитектуре Вячеслав Бутаков, в ходе общественных обсуждений в мэрию начали поступать негативные отзывы от граждан и юрлиц, поэтому, скорее всего, собственнику в этом будет отказано. Общественные обсуждения завершатся 25 июля 2020 года.

Интересно, что практически весь холм на площади Сахарова принадлежит «Барнаульской крепости». Компания является собственником как участка под колесом обозрения, так и земли по соседству, на которой расположены ныне недействующие резервуары. Кроме того, озвучивались предположения, что собственница участка на ул. Молодежная, 21а Нина Куратова также аффилирована с «Барнаульской крепостью».

После негативной реакции барнаульцев на планы увеличения участка Куратовой, «Барнаульская крепость» также высказалась против этого проекта.

Если это предположение соответствует действительности, то становится понятным желание собственника, которому, казалось бы, и так принадлежит весь холм, «прирезать» еще кусочек земли к своим обширным владениям. В проекте увеличения площади участка на ул. Молодежная, 21а заявлено, что перераспределение земли проводится «для исключения вклинивания, вкрапливания...» . Действительно. Посмотрите на карту (желтой линией обведены три смежных участка, предназначенных под жилую застройку, красным цветом выделена территория, которую намеревались прибавить).

Слухи о планах строительства высотки на площади Сахарова циркулируют уже давно. Однако, возможный размах превзошел все ожидания. Если все три участка будут объединены в один, то построить здесь можно будет не просто «свечку», но и что-нибудь посерьезнее, вроде первого барнаульского небоскреба.

А что, так можно?

При рассмотрении планов застройки холма возникает один технический вопрос: как быть с самими резервуарами? По мнению архитектора Александра Деринга, к которому обратился «Политсибру», для строительства дома на этом участке резервуары неизбежно придется демонтировать – выкопать. В целесообразности варианта простой их засыпки и заливки бетоном архитектор усомнился – по его словам, это выйдет не дешевле демонтажа. Как сообщил Деринг, ранее о каких-либо проектах или расчетах стоимости демонтажа резервуаров ему слышать не доводилось, но по приблизительной оценке архитектора, затраты на это могут составить порядка трети стоимости всего строительства.

Формально же, все три соседних участка на Сахарова вполне могут быть объединены в один, предназначенный под жилую застройку. Когда речь шла об увеличении участка на ул. Молодежная, 21а, Вячеслав Бутаков заявил, что в этом, скорее всего, будет отказано. При этом, земля под парком «Барнаульская крепость» в момент его заявления уже была переоформлена под жилое строительство.

Если собственники захотят построить там одну или несколько высоток, как отнесётся к этому администрация Барнаула? Будет ли возражать против такого проекта и если да, то какие меры сможет принять, чтобы не допустить застройки? Эти вопросы «Политсибру» переадресовал мэрии. Ждем официальных комментариев.