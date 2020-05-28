День Парада Победы в июне сделают выходным по всей России

Новости 28.05.2020 12:35 402

Отмененный 9 мая Парад Победы, который перенесли на 24 июня, собираются сделать выходным днем. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники в Кремле.

Отмечается, что именно 24 июня 1945 года в СССР состоялся первый праздничный парад в честь Победы в ВОВ. Его провели на Красной площади.

Информацию косвенно подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что объявления дополнительного выходного для россиян.Отметим, что 24 июня текущего года выпадает на среду. Парад 9 мая был отменен в связи с запретом на проведения публичных мероприятий в период пандемии коронавируса.

Кроме того, в планах властей организация торжественного шествия «Бессмертного полка», которое может состояться 26 июля, в День ВМФ. Об этом сказал Владимир Путин в беседе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Отметим, что в июне в стране также отмечается День России – 12 июня. Он выпадает на пятницу, поэтому россияне будут отдыхать три дня подряд. Итого за июнь в России будет 10 официальных выходных дней.