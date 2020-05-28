Виктор Томенко продлил ограничения для туристической отрасли Алтайского края

Новости 28.05.2020 11:50 766

В среду, 27 мая, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о продлении ограничений для организаций туристической отрасли. Документ опубликован на официальном сайте региона.

Как сказано в тексте указа, прием, бронирование и размещение граждан в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях приостанавливается до 8 июня текущего года. Решение принято в связи с ростом числа зафиксированных случаев коронавируса в крае.

Также до 22 июня приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в:

гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, турбазах, домах охотников и рыбаков, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях и хостелах.

На этот же срок – в гостиницах за пределами городов и райцентров, за исключением города-курорта федерального значения Белокуриха.

В Белокурихе до 22 июня, помимо вышеуказанного, запрещено бронирование мест, прием и размещение в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках и служебных поездках.

Напомним, что по данным на 27 мая в Алтайском крае зафиксировано 1554 человека, из них 172 ребенка. Выздоровели на этот день 693 человека, из которых 87 – дети. Тяжелобольных – 34, из них на аппарате ИВЛ находятся 12 пациентов. Кроме того, подтверждена смерть 9 пациентов от коронавируса.