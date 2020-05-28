С зарплат россиян могут начать взимать новый вид взноса

В министерстве труда России заявили о готовности поддержать инициативу о взимании с зарплат граждан страны дополнительного взноса в качестве обязательного страхования от безработицы. Удержанные средства планируется направлять в специальный фонд. Об этом сообщают «Известия».
В дальнейшем из него будут выплачиваться пособия в случае потери работы. Об этом стало известно по итогам отчета Минтруда о реализации генсоглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.
Там уточнили, что уже сегодня россияне могут воспользоваться добровольным страхованием от безработицы. Для появления системы обязательного страхования нужно определить размер взноса и создать внебюджетный фонд, куда будут поступать отчисления.
Эта мера станет возможной в случае согласия между представителями профсоюза и работодателями.
«Пока стороны не достигли консенсуса: первые выступают за страхование от безработицы, а вторые против, поскольку опасаются увеличения финансового бремени».
На сегодняшний день, согласно закону работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30% от зарплаты.
В случае, если выплаты еще вырастут, то бизнес будет вынужден пойти на сокращение оплаты труда, предупреждают работодатели.