Ректор АлтГТУ Андрей Марков принял участие в онлайн-конференции по итогам чемпионата «CASE-IN»

Новости 28.05.2020 10:30 170

Более 4700 школьников, студентов и молодых специалистов дистанционно приняли участие в отборочных этапах Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Очные мероприятия запланированы на конец лета и осень текущего года. Об этом рассказали организаторы чемпионата в среду, 27 мая, на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

Новый сезон чемпионата «CASE-IN», посвященный технологической модернизации России, стартовал в феврале и менее чем через месяц после старта был переведен в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами в регионах России. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что чемпионат «CASE-IN» сумел в новых условиях остаться эффективным социальным лифтом для отраслевой молодежи.

«Команда чемпионата, как и других проектов платформы «Россия – страна возможностей», продемонстрировала гибкость, оперативно перестроившись в дистанционный формат: отборочные этапы для всех трех лиг чемпионата прошли в онлайне. Новый формат позволил сохранить все возможности для конкурсантов и, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечил доступность участия в конкурсе будущих и молодых инженеров из всех регионов страны. Отборочные этапы всех трех лиг чемпионата объединили в этом году 4718 человек из разных уголков страны», − прокомментировал Алексей Комиссаров.

Студенческая лига стала самой многочисленной и объединила 3829 студентов России и СНГ из 84 вузов. Команды 69 вузов приняли участие в отборочных этапах в режиме онлайн, из них впервые стали участниками чемпионата команды 25 вузов. Команды лиги соревновались по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика.

Среди заданий студентов: повышение эффективности алмазопоисковых работ, новые способы переработки вторичного ванадийсодержащего сырья, решение проблем производства и транспортировки сжиженного природного газа, вторичная переработка пластика, развитие энергосистем СНГ и Балтии, «умный» ремонт для станков с ЧПУ, уменьшение загазованности карьеров, модернизация электросети России, увеличение срока службы оборудования гидроэнергетики.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова единственный региональный вуз, который принимает участие в чемпионате с 2018 года. В новом сезоне АлтГТУ стал одним из первых вузов, вынужденных перевести в дистанционный режим масштабный отборочный этап по направлению «Электроэнергетика».

По словам ректора АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрея Маркова, международный инженерный чемпионат CASE-IN – одно из крупнейших практико-ориентированных студенческих соревнований. Его по праву можно назвать конкурсом профессионального мастерства. Участие в нем – это реальная возможность для студенческой молодежи попробовать себя в профессии, продемонстрировать инженерные знания.