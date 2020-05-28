Общежитие АлтГУ перевели на карантин из-за заболевшего COVID студента из Китая

Новости 28.05.2020 10:00 611

У одного из студентов АлтГУ подтвердился коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректора вуза Сергея Бочарова.

«Студент из Китая, который живет в общежитии вуза, 13 мая обратился в больницу с симптомами кашля. Позднее симптомы прошли, но тест ему все-таки провели. В итоге короновирус подтвердился, но мы надеемся, что результат ложноположительный. Несмотря на это, для предотвращения паники, крыло общежития, где жил студент, переведено на карантин», - пояснил ректор.

Бочаров подчеркнул, что тесты взяты еще у 35 человек, которые контактировали с заболевшим, но результатов пока нет. Кроме того, сейчас ждут повторного результата теста китайского студента.