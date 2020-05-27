Минздрав объяснил, как вести коронавирусную статистику

Новости 28.05.2020 9:30 191

Минздрав порекомендовал не учитывать в статистике случаи коронавируса, протекающие в легкой форме, без жалоб со стороны заболевшего.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса... Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - гласит текст рекомендаций.

Ранее также сообщалось, что у погибших пациентов с коронавирусом Минздрав рекомендовал именно его всегда указывать в причинах смерти, даже если основной причиной были другие болезни.

"Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти", - указано в рекомендациях ведомства.