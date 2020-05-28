Алтай-Кокс помогает Заринску бороться с коронавирусом

Новости 27.05.2020 19:00 160

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - помогает администрации Заринска в приобретении бесконтактных термометров и дезинфицирующего средства для образовательных учреждений города.

Около 150 бесконтактных приборов необходимы в школах и детских садах для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. На эти цели фонд выделил более 2 млн рублей. Также администрации Заринска передано более пяти тысяч литров дезинфицирующего средства для обработки городских мест общего пользования на сумму около 170 тысяч рублей.

«Мы понимаем, насколько важно именно сейчас обезопасить детей и поддержать детские учреждения. Для нас это приоритетно. Наиболее уязвимы люди именно в местах общего пользования. Это зоны повышенного внимания. Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Мы обеспечиваем безопасность своих сотрудников и хотим, чтобы и их семьи, дети чувствовали себя в безопасности» - отметил Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок. Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 млн рублей для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.