«Все было как во сне». Экс-пациентка ковидного госпиталя рассказала, как лежала на лечении с детьми

Новости 27.05.2020 17:50 1978

В период пандемии коронавируса в стране и в Алтайском крае в частности постоянно звучат комментарии недовольных граждан. Многие считают, что их болезнь не коснется, кто-то недоволен оказанными мерами поддержки со стороны властей, но большинство людей понимает – подвиг врачей, которые вступили в борьбу с эпидемией, недооценить сложно.

О работе медиков в беседе с «Политсибру» рассказала одна из бывших пациенток ковидного госпиталя Кристина.

Все произошло очень быстро

Женщина поведала, что коронавирусом переболели почти все ее родственники. Диагноз был поставлен ей, ее мужу и их двум дочерям.

«Мы никуда не летали, на шашлыки не ходили. Заболел наш родственник. Вероятно на работе. Мы в этом уверены, так как коронавирус у нас был выявлен как у контактной категории лиц», - объясняет Кристина.

По ее словам, как только о проблеме стало известно, им позвонили из Роспотребнадзора и сказали сидеть дома и ждать визита сотрудников ведомства. Позже приехали специалисты и выдали предписание, в котором семью предупреждали об ответственности в случае выхода из дома.

«Нам запретили выходить даже в магазин. Всем домашним сделали тесты и велели ждать результатов. На следующий день наши с мужем анализы на коронавирус дали положительные результаты, а вот у дочерей заболевание не подтвердилось. Все происходило как во сне», - вспоминает она.

По словам Кристины, никаких симптомов у них не было. Только у мужа два раза незначительно поднялась температура, на которую они не обратили внимания.

Госпитализация

Супругов сразу отправили в ковидный госпиталь, а дочерей пришлось передать бабушке. Как контактым им также запретили выходить на улицу. Буквально через два дня у младшей дочери поднялась температура. У нее взяли анализ повторно, и через три дня поставили диагноз - коронавирус. Помимо этого, у нее развилась пневмония. У второй дочери также результат был положительным, а вот бабушка чудом не заразилась.

Лечение для бессимптомно болеющих пациентов с COVID-19 включало обработку носа каплями, прием «Арбидола». В обязательном порядке дважды в день всем измеряли температуру тела. Младшей дочери в связи с диагностированной пневмонией внутримышечно вводили антибиотики.

«В госпитале дочери провели ровно две недели. Я чуть дольше, так как сначала была во взрослом отделении, а потом меня перевели к ним. Анализы после лечения делают на 10-й день, у младшей дочери он снова был положительным, только несколько дней спустя она выздоровела», - говорит Кристина.

Важный урок

Кристина признается, что эта история не могла не отразиться на ее семье. Несмотря на то, что они изначально отнеслись к опасности пандемии очень серьезно и сидели дома, болезнь не обошла их стороной.

«У нас все почти родственники лежали в госпитале. Мы живем в частном доме. Соседи его первое время обходили стороной. Соседка через забор кидала собакам еду. Потом успокоились, поняли, что мы здоровы и опасности заражения не представляем. А мы еще больше стали уважать врачей. Очень благодарны медперсоналу детского ковидного госпиталя в Барнауле, который развернут на базе КГБУЗ «Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства». Большое спасибо врачу Янине Анатольевне Даулетовой и заведующей отделением Асмик Робертовне Акопян», - подчеркнула Кристина.

Сейчас Кристина и члены ее семьи здоровы. Они вернулись к обычной жизни. Условия самоизоляции по мере возможности продолжают соблюдать, везде носят маски. Женщина уверена, что отсутствие серьезного стресса у них связано с профессиональными действиями медицинского персонала, благодаря которому они чувствовали себя в безопасности.

«Интересно, что дети не испытали никакого стресса. Да и мне было как-то спокойно. Обстановка в детском отделении Барнаула была положительной. О нас заботились, и мы чувствовали себя в безопасности. Там лежали дети без родителей, и медперсонал всегда следил, чтобы они чувствовали себя комфортно. Для детей там предусмотрен досуг, есть развивающие игры, альбомы для рисования и многое другое. Родителям, чьи дети находятся сейчас там, можно не беспокоиться», - отметила женщина.

Напомним, что по данным на 27 мая в Алтайском крае зафиксировано 1554 человека, из них 172 ребенка. Выздоровели на этот день 693 человека, из которых 87 – дети. Тяжелобольных – 34, из них на аппарате ИВЛ находятся 12 пациентов. Кроме того, подтверждена смерть 9 пациентов от коронавируса.

На сегодняшний день, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 83041 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 6081 человек (в том числе 4 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 18706 человек.