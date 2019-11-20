Объявлен аукцион на право создания искусственного участка на Лесном пруду в Барнауле

Новости 28.05.2020 8:30 636

Минприроды Алтайского края объявило аукцион на право формирования искусственного земельного участка на Лесном пруду в Барнауле – он состоится 1 июля. Начальная цена составляет 973 тысячи рублей, шаг аукциона – 48 тысяч.

«Политсибру» неоднократно освещал тему планируемой застройки Лесного пруда. Компания «МДС-Алтай» заявляла о готовности создать здесь самую длинную в городе набережную (протяженностью 2,2 км) и сформировать площадку, на которой можно будет возвести 29 жилых высоток, а также необходимые объекты социальной инфраструктуры.

Что хорошего в застройке Лесного пруда?

Отметим, что в условиях острой нехватки земли под строительство жилья в центре города, такая площадка окажется чрезвычайно интересной для застройщиков, поскольку вместо точечной застройки здесь можно организовать квартальную.

Помимо перспектив появления жилого квартала на правом берегу Барнаулки, проект интересен тем, что в ходе его реализации будет расчищено русло реки и расположенный поблизости частный сектор, возможно, перестанет, наконец, затапливать.

Кроме того, «МДС-Алтай» заявляла о готовности построить вдоль квартала участок автодороги, который свяжет шоссе Ленточный бор с улицей Мамонтова. Если власти достроят дорогу до центра, то в Барнауле появится новая транспортная артерия, связывающая его центр с окраинами. Это позволит серьезно разгрузить самую «пробочную» дорогу города – Павловский тракт.

В ближайшее время "Политсибру" подготовит материал о новых планах компании - следите за новостями.