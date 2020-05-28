Бизнес-омбудсмен Алтайского края рассказал, сколько предпринимателей получили господдержку

Новости 27.05.2020 18:30 343

Самой популярной и востребованной мерой поддержки малого и среднего бизнеса стала субсидия на заработную плату в размере МРОТ. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров на заседании комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Мероприятие прошло накануне очередной сессии краевого парламента, в среду, 27 мая.

Стало известно, что управление налоговой инспекции по Алтайскому краю оценивает объем потенциальных получателей такой поддержки в 18600 человек.

«По данным на 25 мая получено 10318 заявлений. Выдана 7431 субсидия на сумму 362 млн рублей, по 1053 заявлениям отказано. Причины разные: ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим.) не совпадает с перечнем пострадавших отраслей, заявителя нет в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, либо нет 90% занятости работников и ряд других», - уточнил Нестеров.

Он напомнил, что предприниматели Алтайского края используют и такую меру поддержки как кредит со ставкой 0%.

В регионе, по словам Нестерова, подана 541 заявка, одобрено 303. Кредитными каникулами (еще одной мерой, предложенной государством) захотели воспользоваться 849 субъектов предпринимательства, одобрено 185 заявок. Из пяти заявлений на льготную реструктуризацию кредитов добро дано трем.

«Мы ведем мониторинг по восьми банкам, как через Центробанк, так и напрямую», - дал понять уполномоченный по правам предпринимателей.

Председатель комитета по экономической политике Альберт Лунев напомнил, что сейчас предприниматели по многим программам поддержки могут использовать не только основной ОКВЭД, но и вспомогательный.

Минэкономразвития России предлагает российским компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от государства в период пандемии.