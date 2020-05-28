Популярность правовых новостей экспертов ГАРАНТа в YouTube стремительно растет

Новости 27.05.2020 16:20 375

Весной 2020 года привычная жизнь начала стремительно меняться. Обращения президента РФ, каникулы для малого и среднего бизнеса, другой формат работы образовательных учреждений - новости поступали одна за другой. Получение достоверной информации в сложившихся условиях стало как никогда актуальным. Несмотря на большое количество информационных каналов, транслирующих нововведения в правовой и экономической жизни общества, люди по-прежнему доверяют только проверенным источникам.

На фоне сложившейся обстановки проект «Экспертный взгляд» может помочь каждому в это непростое время. Эксперты правовой и налоговой поддержки вышли на площадку YouTube. Теперь с авторитетным мнением юристов могут познакомиться все желающие, а правовая поддержка станет доступнее. Два раза в неделю эксперты освещают самые важные новости, которые произошли за последнее время: кредитные каникулы, господдержка малого и среднего бизнеса, социальные пособия, компенсации для населения, отсрочка по уплате налогов, обзоры судебной практики, связанной с пандемией, и многое другое.

Для удобства под видеороликом размещаются ссылки на документы, которые рекомендует эксперт по данному вопросу. Количество просмотров на YouTube перешло отметку в 10 000.

"«ГАРАНТ всегда рядом с вами» - не просто лозунг, это реальная помощь, которую наша компания готова оказать своим пользователям в самый непростой период жизни. Мы продолжаем активную работу, специалисты не прекращают оказывать поддержку нашим клиентам, которые всегда могут обратиться за экспертной помощью, профессиональными новостями, актуальной правовой информацией и свежей аналитикой", - заявили в компании.

Новые выпуски проекта «Экспертный взгляд» появятся совсем скоро на канале в YouTube, на сайте garant.ru в разделе «Аудио- и видеоматериалы» и в системе ГАРАНТ в тематической подборке «Коронавирус COVID-19» в разделе «Ответы на острые вопросы, видеоновости».