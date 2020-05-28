В Алтайском крае СК опроверг данные об упавшем в котлован ребенке

Новости 27.05.2020 16:55 262

Правоохранительные органы проверили опубликованную информацию в СМИ, в которой жители села Чесновка жаловались на коммунальные службы, сообщает сайт Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Жители села жаловались на коммунальщиков, которые вырыли, а затем бросили котлован в Первомайском районе. Также сообщалось, что на днях в яму упал ребенок, однако взрослые вовремя заметили это и вытащили его.

По указанию ведомства МУП «Первомайские коммунальные системы» закопало яму.

Позднее выяснилось, что информация об упавшем ребенке оказалась недостоверной. Следователи опросили местных жителей, которые наличие происшествия с несовершеннолетним не подтвердили.

Напомним, что жители села говорили, что коммунальщики сказали им, что котлован был оставлен без защитных ограждений из-за отсутствия средств на продолжение ремонтных работ.