В Алтайском крае СК опроверг данные об упавшем в котлован ребенке

Правоохранительные органы проверили опубликованную информацию в СМИ, в которой жители села Чесновка жаловались на коммунальные службы, сообщает сайт Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Жители села жаловались на коммунальщиков, которые вырыли, а затем бросили котлован в Первомайском районе. Также сообщалось, что на днях в яму упал ребенок, однако взрослые вовремя заметили это и вытащили его.
По указанию ведомства МУП «Первомайские коммунальные системы» закопало яму.
Позднее выяснилось, что информация об упавшем ребенке оказалась недостоверной. Следователи опросили местных жителей, которые наличие происшествия с несовершеннолетним не подтвердили.
Напомним, что жители села говорили, что коммунальщики сказали им, что котлован был оставлен без защитных ограждений из-за отсутствия средств на продолжение ремонтных работ.
"5 мая 2020 у нас в деревне по улице Центральной, 47, был прорыв водопровода. Приехала бригада ЖКХ с трактором, вырыли котлован глубиной 3-4 метра. После они поняли, что надо менять часть трубы, и уехали. На покупку трубы и сварочные работы у них нет средств. В понедельник, 25 мая, котлован до сих пор разрыт и ничем не огорожен", – рассказал автор публикации.