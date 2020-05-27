Ануй вам, а не золото – суд снова встал на сторону алтайских экологов

Новости 27.05.2020 14:30 76

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Ануй» на решение Центрального районного суда города Барнаула, принятое по иску общественной организации «Экологический актив», о запрете золотодобычи на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Об этом на своей странице в facebook сообщил модератор тематической площадки «Экология» Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

Что не понравилось экологам

Экологи, ученые и местные жители выступали против добычи россыпного золота на реке Ануй еще в начале 2018 года. По их мнению, проект представлял опасность для главной водной артерии Солонешенского района и ставил под угрозу существующие здесь популяции краснокнижных растений и животных, а также уникальные археологические памятники.

«Компания-недропользователь не стала считаться с позицией населения, местных властей и экспертов и пошла напролом. Более того, старатели привлекли псевдоученых, которые представили ложные сведения об отсутствии охраняемых законом объектов – краснокнижных растений и животных», – заявил Алексей Грибков.

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Алтайская краевая общественная организация «Экологический актив» обратилась в суд с требованием о прекращении незаконной деятельности ООО «Ануй». Судебная экологическая экспертиза подтвердила наличие в границах горного отвода популяций растений и животных, занесённых в красные книги Российской Федерации и Алтайского края.

Как проходили судебные разбирательства

18 июля 2019 года Центральный районный суд города Барнаула вынес решение о прекращении противоправной деятельности, а 18 декабря Алтайский краевой суд подтвердил законность данного решения. Тем не менее, золотодобытчики продолжили оспаривать судебные акты и обратились с жалобой в кассационную инстанцию.

В итоге, Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции оставила кассационную жалобу недропользователя без удовлетворения, а принятое в защиту экологических прав граждан решение без изменения. Таким образом, уже третья судебная инстанция подтвердила незаконность деятельности по добыче россыпного золота на реке Ануй.

«Суд обязал ООО «Ануй» не только прекратить золотодобычу, но и в течение одного года восстановить нарушенные участки за счет собственных средств. Мы будем добиваться полного и безоговорочного исполнения судебного решения», – пояснил Грибков.

Продолжение следует

Как утверждают экологи, на сегодняшний день компания не спешит выполнять возложенные на нее судом обязанности. В ближайшее время общественники намерены обратиться в Федеральную службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства и принуждении золотодобытчиков к исполнению решения суда.