Еще трое: алтайский оперштаб уточнил, сколько пациентов в регионе умерло от коронавируса

Новости 27.05.2020 13:50 311

На 27 мая в Алтайском крае подтверждено 69 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 39 в Барнауле, 7 - в Рубцовске, 5 - в Бийске, по 2 - в Новоалтайске, Ребрихинском и Первомайском районах. Кроме того, в по одному случаю зафиксировано в Егорьевском, Советском, Романовском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке.

Таким образом, по данным оперштаба, общее число заболевших в Алтайском крае составляет 1554 человека, из них 172 ребенка. Выздоровело – 693 человека, в том числе 21 за прошедшие сутки. В 1030 случаях отмечено бессимптомное течение. Тяжелых пациентов на сегодня 32, из них 9 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Поступили данные по результатам патологоанатомических исследований предыдущих 6 смертельных случаев: подтверждены два факта смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, по четырем установлены иные причины. Таким образом, по состоянию на 27 мая умерло – 18 человек, 9 из них подтвержденных с COVID-19, 6 случаев – иная причина смерти, 3 случая - находятся на экспертизе», - сообщает оперштаб.

Всего на COVID-19 в Алтайском крае обследовали 83041 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 6081 человек, в том числе 4 иностранных гражданина, снято с меднаблюдения 18706 человек.