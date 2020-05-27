Сергей Белоусов: В ближайшее время подходы к развитию сельских территорий потребуют значительной корректировки

Новости 27.05.2020 13:40 114

В Совете Федерации в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание о роли сельских территорий в обеспечении пространственного развития страны.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание на тему «Роль сельских территорий в обеспечении пространственного развития Российской Федерации».

По словам сенатора, в настоящее время люди являются свидетелями различных трансформаций, происходящих в обществе, стране и мире, которые, несомненно, отразятся на жизни после пандемии COVID-19. «Мегаполисы с большой плотностью населения, более уязвимы перед угрозой распространения вирусов и инфекций. Уже сегодня изменения в экономике страны, а также растущий запрос в обществе на проживание в местах, где в большей степени безопасно для жизни, создают определённые предпосылки для переселения людей из больших городов в малые города и села».

Как отметил Сергей Белоусов, на протяжении последних двух десятилетий доля сельского населения в целом по Российской Федерации остается стабильной — на уровне 28 проц. Однако в разных регионах наблюдается различная динамика. Уровень жизни и условия проживания селян в разных субъектах также сильно отличаются, уточнил он.

Основным механизмом развития российской глубинки сегодня является «Государственная программа комплексного развития сельских территорий» в рамках реализации которой с субъектами Российской Федерации заключено 194 соглашения о предоставлении субсидий регионам из федерального бюджета. При плане 196 соглашений в объеме на 2020 год – 23,4 млрд рублей, на 2021 год – 14,6 млрд рублей, на 2022 год – 9,3 млрд рублей.

Не остаётся сомнений, подчеркнул Сергей Белоусов, что в ближайшее время подходы к развитию российских регионов потребуют значительных корректировок. Уже сейчас, по поручению Президента РФ, ведется активная работа по подготовке Проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост и долгосрочные структурные изменения в экономике.

«Вопросам поддержки сельскохозяйственного сектора и пищевой промышленности в документе отводится особое место. По информации Правительства РФ, в Проект общенационального плана уже вошли предложения по поддержке малых форм хозяйствования и вопросы расширения сбыта фермерской продукции», — добавил сенатор.

По его мнению, благополучие в аграрной отрасли напрямую связано с развитием сельских территорий и повышением уровня жизни селян, а сбалансированное сочетание личных подсобных хозяйств (ЛПХ), семейных ферм, средних и крупных сельхозтоваропроизводителей — необходимое условие экономической устойчивости регионов и агропромышленного комплекса в целом. Для Алтайского края, где почти 45 процентов населения проживает в сельской местности, это особенно актуально.

Развитие отрасли строительства в АПК наряду с льготной ипотекой, благодаря которой переезд в сельскую местность становится востребован – еще одно важнейшее направление государственной политики. На сегодняшний день в рамках Госпрограммы данным инструментом уже воспользовались 3800 человек в 61 регионе. Кредитов выдано на 7,7 миллиарда рублей. При этом заявок Минсельхоз России получил на 102,4 миллиарда рублей. «Мы получили по‑настоящему работающий механизм, который делает жильё на селе действительно доступным для многих российских граждан, ведь комфортные бытовые условия — это важно всегда, не только в период пандемии», — сказал парламентарий.

При этом, считает законодатель, поддержка занятости населения в несельскохозяйственной сфере не менее важная задача. Развитие в сельской местности сервисной экономики, ориентированной на привлечение горожан в пригородные зоны и на предоставление сельскому населению на удаленных территориях современных услуг с использованием новейших технических достижений, в том числе, электронной коммерции и дистанционного образования, приобретают сейчас особую актуальность, отметил он.

«Наряду с производящей аграрной функцией, мы должны по максимуму использовать рекреационную и туристическую функции села. Нет сомнений, что создание сельских туристических маршрутов также должно войти в общенациональный план по нормализации деловой в жизни в стране», — заключил Сергей Белоусов.

Участники совещания обменялись мнениями и предложениями по ключевым вопросам комплексного развития сельских территорий, изучили европейский опыт, которым поделились коллеги по кооперационному проекту «Германо-российский аграрно-политический диалог». Все предложения нашли свое отражение в итоговом документе, подготовленном по результатам совещания.

В работе видеоконференции приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, проекта «Германо-российский аграрно-политический диалог», АККОР, молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» и эксперты