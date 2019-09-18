Вопрос преждевременный: власти Алтайского края не собираются реанимировать Бийский аэропорт

Новости 27.05.2020 12:50 300

Об этом во время пресс-конференции заявил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

На федеральном уровне принимаются решения по возобновлению межрегиональных перевозок как первого этапа. В дальнейшем речь пойдет о сообщении между субъектами минуя большие транспортные узлы. На это предусмотрены средства федерального и региональных бюджетов.

Министр пояснил, что в Алтайском крае ведется работа в этом направлении. Открыты маршруты в Томск, Казань и Красноярск, в этом году планировалось открыть прямое авиасообщение в Омск.

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Вопрос о реконструкции аэропорта поднимался региональными властями несколько раз. Планировалось, что он будет обслуживать гостей туристических зон «Сибирская монета» и «Бирюзовая Катунь». Однако работы на объекте не были начаты. На сегодня вопрос реанимирования Бийского аэропорта пока не стоит.

Как известно, последний рейс в Бийском аэропорту был совершен в 2009 году. Сегодня аэропорт законсервирован. По информации газеты «Бийский рабочий», запустить его не дает состояние взлетно-посадочной полосы. При этом Александр Дементьев в феврале прошлого года весьма критически оценивал перспективы аэропорта с точки зрения формирования пассажиропотока при наличии работающего аэропорта в Горно-Алтайске.

Наиболее вероятные перспективы у него связаны с развитием малой авиации. Александр Дементьев напомнил, что ранее из Барнаула можно было долететь в Славгород, Краснощеково, пояснив, что «такие времена может и настанут, но не скоро»:

«Пока нет понимания, как зайдут авиакомпании и насколько заинтересуются этими маршрутами, вопрос возрождения Бийского аэропорта преждевременен. Прежде чем вкладывать в деньги в его ремонт и поддержание, необходимо иметь пассажиропоток, который бы обеспечил его безубыточную работу», - пояснил он.

Кстати, Дементьев рассказал, что в нелегкой ситуации находится и Барнаульский аэропорт. Причина – снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

Из 90 запланированных на апрель рейсов на Москву, было выполнено только 30, в мае будет выполнено 36.

«Пассажиропоток снизился на 80%. Если брать апрель, то аваирейсами в прошлом году прилетело более 32 тысяч человек, в этом году только чуть более 4 тысяч человек воспользовались услугами аэропорта и авиапредприятия», - пояснил он.

Авиапредприятие работает в режиме жесткой экономии, разрабатываются мероприятия по сокращению затрат, чтобы оно работало в штатном режиме и соответствовало всем требованиям безопасности.