В Рубцовском пансионате для престарелых и инвалидов произошла вспышка Covid-19

Новости 27.05.2020 13:15 350

В специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в Рубцовске выявлены 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативные штаб Алтайского края.

Среди инфицированных пятеро сотрудников интерната и один постоялец. Как сообщили в Минсоцзащиты, интернат работает в режиме самоизоляции с 27 апреля.

«Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведённого тестирования приступили 48 сотрудников. Через неделю после завершения смены у одного из сотрудников появились симптомы заболевания, он был госпитализирован в лечебное учреждение. Анализ на коронавирус дал положительный результат».

В итоге было проведено тестирование всех проживающих и сотрудников в интернате, которое показало заболевание еще у четверых сотрудников. В результате сплошного тестирования проживающих, выявлен один случай заболевания, данный человек госпитализирован в лечебное учреждение, определен круг его контактов.

Все контактные лица взяты под особый контроль. Симптомов заболевания у проживающих нет. Ситуация находится на контроле Министерства социальной защиты Алтайского края и эпидемиологов.