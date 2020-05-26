Барнаульская больница РЖД закрылась на карантин из-за пациента с COVID-19

Госпитализация больных в барнаульской больнице «РЖД-Медицины» приостановлена. Об этом пишет «Толк».
Карантинные меры приняты для прекращения распространения вируса. Ранее здесь был выявлен пациент с коронавирусом.
«В рамках профилактики распространения инфекции терапевтическое отделение № 2 переведено в режим карантина, госпитализация прекращена», – сказали в больнице.
Терапевтическое отделение расположено в шестиэтажном корпусе стационара. После выявления случая заражения были проведены массовые тестирование пациентов и персонала больницы.
«Все инфицированные пациенты и сотрудники состоят в федеральных регистрах лиц, больных COVID-19, и входят в статистику Алтайского края», – сообщили в "РЖД".
Напомним, что по данным на 26 мая в Алтайском крае зарегистрировано 1485 случаев заражения коронавирусом. 15 человек умерло.
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