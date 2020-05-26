Барнаульская больница РЖД закрылась на карантин из-за пациента с COVID-19

Новости 27.05.2020 12:20 366

Госпитализация больных в барнаульской больнице «РЖД-Медицины» приостановлена. Об этом пишет «Толк».

Карантинные меры приняты для прекращения распространения вируса. Ранее здесь был выявлен пациент с коронавирусом.

«В рамках профилактики распространения инфекции терапевтическое отделение № 2 переведено в режим карантина, госпитализация прекращена», – сказали в больнице.

Терапевтическое отделение расположено в шестиэтажном корпусе стационара. После выявления случая заражения были проведены массовые тестирование пациентов и персонала больницы.

«Все инфицированные пациенты и сотрудники состоят в федеральных регистрах лиц, больных COVID-19, и входят в статистику Алтайского края», – сообщили в "РЖД".

Напомним, что по данным на 26 мая в Алтайском крае зарегистрировано 1485 случаев заражения коронавирусом. 15 человек умерло.