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Мэрия Барнаула намерена продать ДК «Трансмаш»

Новости
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Администрация Барнаула готовит к продаже ДК «Трансмаш», расположенный по проспекту Ленина, 152. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте мэрии постановление.

Документ от 26 мая текущего года утверждает условия приватизации здания. Стоимость продажи составит 40,2 млн рублей.  

Контроль за исполнением постановление решено возложить на заместителя главы города по правовым вопросам и имущественным отношениям.

В характеристике объекта приватизации говорится, что его площадь составляет 2428,2 кв.м, земельный участок площадью 3538 кв.м.

Приватизация будет осуществлена посредством электронного аукциона, где один шаг будет равен 1 млн рублей. Победитель аукциона должен будет внести всю сумму сразу в течение двух рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 2gis

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

Барни

И кто же его загребёт?

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Алексей

Продавать не строить!

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