Стали известны стипендиаты Александра Терентьева на следующий учебный год

Новости 27.05.2020 10:45 179

Ежегодный конкурс на присуждение стипендии депутата Госдумы России, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева в 2020-2021 учебном году завершился.

Жюри изучила все материалы, которые прислали школьники края. Всего было прислано 69 работ из 21 района и шести городов.

Победителями конкурса, которые в течение следующего учебного года будут получать по три тысячи рублей от депутата Госдумы, а также носителями почетного звания стипендиата Александра Терентьева, стали:

1. Агафонов Иван, МКОУ "Залесовская СОШ №2", Залесовский район

2. Алексеев Кирилл, Николаевская СОШ филиал МБОУ "Гришковская СОШ", Немецкий национальный район

3. Безродная Анастасия, МБОУ "Мамонтовская СОШ", Мамонтовский район

4. Введенский Владислав, МБОУ "СОШ №1", город Бийск

5. Верткова Анастасия, Прыганская СОШ филиал МКОУ "Волчно-Бурлинская СОШ", Крутихинский район

6. Ефимов Артем, Новочемровская СОШ филиал МКОУ "Мирная СОШ", Зональный район

7. Ишутин Егор, МКОУ "Тальменская СОШ", Тальменский район

8. Крахмалева Наталия, МБОУ "Налобихинская СОШ", Косихинский район

9. Лапшина Наталья, МБОУ "Первомайская СОШ", Первомайский район

10. Майборода Станислав, МБОУ "СОШ №41", город Бийск

11. Максимова Валерия, МБОУ "Солонешенская СОШ", Солонешенский район

12. Мальцева Анастасия, МБОУ "Первомайская СОШ", Первомайский район

13. Мозговой Александр, МБОУ "Лесная СОШ", Бийский район

14. Немчинов Алексей, МКОУ "Устьянская СОШ", Локтевский район

15. Нестерова Анастасия, МБОУ "СОШ №15", город Славгород

16. Семенов Владислав, МБОУ "СОШ №14", город Яровое

17. Сергеев Арсений, МКОУ "Ребрихинская СОШ", Ребрихинский район

18. Трушкова Александра, МКОУ "Урюпенская СОШ", Алейский район

19. Чебердак Александр, МБОУ "СОШ №8", город Бийск

20. Четыркин Данил, МБОУ "СОШ №56", город Барнаул

Александр Терентьев поздравил новых стипендиатов с победой и отметил, что каждый год не перестает удивляться тому, какие талантливые и спортивные школьники живут во всех районах и городах Алтайского края.