В Алтайском крае была задержана банда браконьеров

Новости 27.05.2020 10:20 315

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю при поддержке Росгвардии задержали группу жителей региона, в состав которой входили четыре человека. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по краю.

Задержанных подозревают в незаконной ловле стерляди, которая уже давно занесена в Красную книгу России. В ходе работы оперативники изъяли более 250 рыб ценной породы и более двух кг осетровой икры. Также у подозреваемых были изъяты лодки, орудия лова, мобильные телефоны, банковские карты и другое.

На месте задержания у берега реки Оби были обнаружены временные стоянки, на которых предполагаемые браконьеры проживали по несколько дней и имели возможность регулярно проверять снасти.

Выловленную рыбу они передавали своим сообщникам для последующей продажи.

На сегодняшний день, по факту незаконной добычи стерляди возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». За привлечение по данной статье положен либо штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн, либо реальный срок заключения от двух до пяти лет.

Предварительно установлено, что ущерб от незаконной добычи рыбы составил порядка двух млн рублей.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.