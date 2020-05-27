В Алтайский Роспотребнадзор доложили о нарушении масочного режима на строительных площадках Барнаула

Новости 27.05.2020 9:00 451

Управление по строительству и архитектуре администрации Индустриального района провело проверку работы строительных площадок по вопросам соблюдения ограничений в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19.

Обследовано 6 площадок по проспекту Энергетиков, улицам Попова, Солнечная Поляна, Лазурной, Бабуркина, деятельность на которых осуществляют строительные организации.

По двум адресам: ул. Лазурная,46, проспект Энергетиков,13 выявлены замечания в виде нерегулярного проведения дезинфекции помещений, нарушения масочного режима сотрудниками и ведения термометрии, сообщает официальный сайт Барнаула.

Руководителям организаций вручены копии постановления главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю, определяющего порядок проведения необходимых профилактических мероприятий. Материалы проверки будут направлены для рассмотрения и принятия мер в Управление Роспотребнадзора.