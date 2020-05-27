Туроператоры ожидают снижения цен на авиабилеты

Новости 26.05.2020 18:30 328

Сфера туризма несет значительные убытки от пандемии коронавируса. Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что продажа авиабилетов составит порядка 30% от аналогичного периода прошлого года. Июль, по мнению экспертов ассоциации, немного увеличит объемы, но не значительно. Таким образом этим летом услугами авиакомпаний воспользуются примерно в два раза меньше пассажиров, чем в предыдущий период, пишет «Слово и Дело».

При этом стоимость билетов внутри страны может снизится или остаться прежней. В данный момент, по информации Ассоциации, билеты продаются по сибестоимости, чтобы стимулировать спрос на поездки.

Более точные прогнозы можно будет сделать по мере развития эпидемиологической ситуации в стране.