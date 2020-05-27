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Туроператоры ожидают снижения цен на авиабилеты

Новости
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Сфера туризма несет значительные убытки от пандемии коронавируса.  Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что продажа авиабилетов составит порядка 30% от аналогичного периода прошлого года.  Июль, по мнению экспертов  ассоциации, немного увеличит объемы, но не значительно.  Таким образом этим летом услугами авиакомпаний воспользуются примерно в два раза меньше пассажиров, чем в предыдущий период, пишет «Слово и Дело».

При этом стоимость билетов внутри страны может снизится или остаться прежней. В данный момент, по информации Ассоциации, билеты продаются по сибестоимости, чтобы стимулировать спрос на поездки.

Более точные прогнозы можно будет сделать по мере развития  эпидемиологической ситуации в стране.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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