Власти намерены ослаблять ограничения для отрасли туризма Алтайского края

Во вторник, 26 мая, три фракции провели совещания в период предсессионных заседаний. Одним из главных вопросов стала тема карантина в туристической отрасли Алтайского края. Об этом сообщает сайт АКЗС.
В ходе обсуждения грядущего отчета губернатора Алтайского края о работе правительства региона в 2019 году, глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов поднял тему туристической отрасли.
«На днях я был в Белокурихе - не Чернобыль, но очень близко. Люди все дисциплинированные и прием гостей прекратили. 1 июня они не открываются. Что в итоге мы будем делать с этим?»
Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в своем ответе дал понять, что вопрос открытия Белокурихи с 1 июня все еще обсуждается.
«Эпидемиологическая ситуация меняется каждый день. Если на конец прошлой недели у регионального Роспотребнадзора было одно отношение, то в начале этой недели, с учетом роста количества заболевших, оно поменялось. Тем не менее, разработан план поэтапного выхода туристической отрасли из режима карантина. Мы предполагаем, что в самое ближайшее время послабления для отрасли все равно будут», - пояснил он.