Власти намерены ослаблять ограничения для отрасли туризма Алтайского края

Новости 26.05.2020 17:40 1743

Во вторник, 26 мая, три фракции провели совещания в период предсессионных заседаний. Одним из главных вопросов стала тема карантина в туристической отрасли Алтайского края. Об этом сообщает сайт АКЗС.

В ходе обсуждения грядущего отчета губернатора Алтайского края о работе правительства региона в 2019 году, глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов поднял тему туристической отрасли.

«На днях я был в Белокурихе - не Чернобыль, но очень близко. Люди все дисциплинированные и прием гостей прекратили. 1 июня они не открываются. Что в итоге мы будем делать с этим?»

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в своем ответе дал понять, что вопрос открытия Белокурихи с 1 июня все еще обсуждается.