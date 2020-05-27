Студенты и аспиранты АлтГПУ стали победителями международного студенческого форума

Новости 26.05.2020 17:00 344

XIV международный студенческий форум «Воспитание детей и молодежи в современном мире» состоялся 20 мая. В нем приняли участие аспиранты, магистранты и студенты Алтайского государственного педагогического университета. Организатором форума выступил Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Мероприятие проходило в режиме online и объединило более 60 участников из стран СНГ, дальнего зарубежья и РФ.

В рамках форума проводился конкурс пленарных и научных докладов, конкурс визитных карточек, состоялись дискуссионные площадки по актуальным педагогическим проблемам. Форум был посвящен проблемам воспитания и носил интегрированный характер научной и культурно-творческой деятельности студентов. Конкурсы были направлены на индивидуальное и командное первенство.

Наш университет представляли аспиранты института психологии и педагогики Антон Логинов и Василий Ерохин, а также студенты Александра Ефименко, Татьяна Мельник, Максим Тумайкин, Светлана Малышева, Юлия Неб, Кристина Усачёва, Никита Ченчиков. Они достойно представили свои достижения во всех конкурсах. В результате команда АлтГПУ заняла 4 первых места, 2 вторых места и 4 третьих места.

Команда заняла I место в номинации видео «Визитная карточка» на тему нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи. В номинации «Лучший научный доклад на пленарном заседании» I место занял Василий Ерохин. В номинации «Лучший научный доклад на секции» I место заняли Антон Логинов и Максим Тумайкин, II место Александра Ефименко и Никита Ченчиков, III место Татьяна Мельник, Светлана Малышева, Юлия Неб, Кристина Усачёва.