Огнеборцы. Как выглядит движение добровольной пожарной охраны на Алтае

Новости 27.05.2020 15:50 344

Необходимость добровольных пожарных дружин на местах очевидна. В Алтайском крае команды добровольной пожарной охраны вступает все больше людей. Зачастую их помощь оказывается просто неоценимой – добровольцы на местах успевают оперативно реагировать на пожары, возникающие в отдаленных уголках края, куда подразделения МЧС добираются гораздо дольше. Волонтеры-огнеборцы тушат степные палы, лесные пожары, возгорания жилых домов. Нередко их усилиями оказываются спасены человеческие жизни. И примеров тому – множество.

Волонтер Владимир Захарченко

Доброволец Владимир Захарченко из Шелаболихинского района, с риском для жизни спасший из огня пожилую женщину, представлен к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

«С 2012 года я работаю главой сельсовета. Когда в 2014 году начали набирать добровольцев в пожарную охрану, мы - все главы- туда вступили и взяли еще четверых человек. С тех пор и работаем – тушим пожары и лесные, и степные, и на селе, конечно же», – поделился с «Политсибру» Владимир Захарченко.

Так, 6 марта 2020 года, обнаружив пожар, Владимир Захарченко сообщил о нем в пожарно-спасательную часть Шелаболихинского района, вызвал скорую помощь, разбудил тракториста ДПК и побежал к горящему дому. Вскоре туда прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части, возглавляемый командиром отделения Евгением Пупыниным. Владимир Захарченко сообщил ему, что в доме находится пожилая больная женщина, которая самостоятельно выбраться не сможет.

Евгений Пупынин выбил окно и проник в дом – искать пенсионерку. Владимир Захарченко остался страховать его возле окна. Горела веранда, летели искры и куски шифера, из разбитого окна валил дым, но Захарченко все это время поддерживал связь с пожарным. Он принял спасенную женщину и вместе с водителем пожарного автомобиля отнес ее к медикам бригады скорой помощи, как раз прибывшей на место. Сам же Владимир Захарченко вернулся на месте происшествия и помог потушить пожар.

Волонтер Виктор Филатов

Поступок Захарченко – далеко не единственный пример проявления героизма добровольцами пожарной охраны. К медали МЧС России «За содружество во имя спасения» представлен Виктор Филатов – руководитель филиала общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Алтайского края» в селе Новозыково Красногорского района.

В этом году под его руководством потушено три пожара в жилом секторе и один - в магазине. Так, 14 марта загорелся деревянный дом в селе Карагуж. Причиной стала неправильная эксплуатация печи – огонь от нее распространился по стене, загорелась мебель, вещи.

Автоцистерна добровольной пожарной команды прибыла к месту происшествия через 10 минут после сообщения. Виктор Филатов быстро сориентировался, оценил обстановку и начал руководить тушением. Благодаря его грамотным действиям, менее чем за десять минут удалось потушить пожар и минимизировать ущерб.

Добровольная пожарная охрана на Алтае в цифрах

Как показывает статистика, подразделения добровольной пожарной охраны все чаще оказывают активную помощь в ликвидации возгораний. С начала года добровольными пожарными формированиями самостоятельно потушено 93 пожара, в составе дополнительных сил – 294 пожара. В ходе тушения пожаров с участием подразделений ДПО спасено 2 человека.

С выездной пожарной техникой зарегистрировано 270 ДПК, численностью 1906 человек. На вооружении ДПК находится 287 единиц пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

Перспективы добровольческого движения

Как рассказал «Политсибру» председатель Алтайского Всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Рысин, дополнительный мощный импульс к развитию добровольная пожарная охрана получит после вступления в действие различных льгот, предусмотренных законодательством.

«Добровольная пожарная охрана становится серьезнейшим подспорьем для МЧС. Край выделил 5 млн рублей, на эти деньги мы одели и застраховали личный состав. Теперь необходимо увеличить его численность. Раньше такие пожарные отряды и дружины содержали колхозы, а теперь все пришлось организовывать заново. Дело идет, люди втягиваются. Я считаю, что у нас все получится», – отметил Рысин.

Наряду с общепринятыми льготами и гарантиями добровольным пожарным предоставляются выплаты денежных премий, бесплатные дрова, выделение удобных сенокосных угодий, первоочередные места в детских загородных лагерях. Это не случайно: добровольцы таких отрядов должны по подготовке мало чем отличаться от профессиональных подразделений.

Решением президента РФ Владимира Путина 2018 год был объявлен годом добровольца (волонтера). Это способствовало росту популярности добровольной пожарной охраны, и привлекло внимание общественности к проблемам обеспечения пожарной безопасности. На этом фоне 19 декабря 2018 года – в канун празднования Дня спасателя – при Алтайском государственном педагогическом университете открылся первый в регионе студенческий спасательный отряд «Олимп безопасности», в настоящее время численность отряда составляет 25 человек, 8 из которых имеют квалификацию «спасатель».