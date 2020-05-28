Огнеборцы. Как выглядит движение добровольной пожарной охраны на Алтае

Необходимость добровольных пожарных дружин на местах очевидна. В Алтайском крае команды добровольной пожарной охраны вступает все больше людей. Зачастую их помощь оказывается просто неоценимой – добровольцы на местах успевают оперативно реагировать на пожары, возникающие в отдаленных уголках края, куда подразделения МЧС добираются гораздо дольше. Волонтеры-огнеборцы тушат степные палы, лесные пожары, возгорания жилых домов. Нередко их усилиями оказываются спасены человеческие жизни. И примеров тому – множество.
Доброволец Владимир Захарченко из Шелаболихинского района, с риском для жизни спасший из огня пожилую женщину, представлен к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
«С 2012 года я работаю главой сельсовета. Когда в 2014 году начали набирать добровольцев в пожарную охрану, мы - все главы- туда вступили и взяли еще четверых человек. С тех пор и работаем – тушим пожары и лесные, и степные, и на селе, конечно же», – поделился с «Политсибру» Владимир Захарченко.
Так, 6 марта 2020 года, обнаружив пожар, Владимир Захарченко сообщил о нем в пожарно-спасательную часть Шелаболихинского района, вызвал скорую помощь, разбудил тракториста ДПК и побежал к горящему дому. Вскоре туда прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части, возглавляемый командиром отделения Евгением Пупыниным. Владимир Захарченко сообщил ему, что в доме находится пожилая больная женщина, которая самостоятельно выбраться не сможет.
Евгений Пупынин выбил окно и проник в дом – искать пенсионерку. Владимир Захарченко остался страховать его возле окна. Горела веранда, летели искры и куски шифера, из разбитого окна валил дым, но Захарченко все это время поддерживал связь с пожарным. Он принял спасенную женщину и вместе с водителем пожарного автомобиля отнес ее к медикам бригады скорой помощи, как раз прибывшей на место. Сам же Владимир Захарченко вернулся на месте происшествия и помог потушить пожар.
Поступок Захарченко – далеко не единственный пример проявления героизма добровольцами пожарной охраны. К медали МЧС России «За содружество во имя спасения» представлен Виктор Филатов – руководитель филиала общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Алтайского края» в селе Новозыково Красногорского района.
В этом году под его руководством потушено три пожара в жилом секторе и один - в магазине. Так, 14 марта загорелся деревянный дом в селе Карагуж. Причиной стала неправильная эксплуатация печи – огонь от нее распространился по стене, загорелась мебель, вещи.
Автоцистерна добровольной пожарной команды прибыла к месту происшествия через 10 минут после сообщения. Виктор Филатов быстро сориентировался, оценил обстановку и начал руководить тушением. Благодаря его грамотным действиям, менее чем за десять минут удалось потушить пожар и минимизировать ущерб.
Как показывает статистика, подразделения добровольной пожарной охраны все чаще оказывают активную помощь в ликвидации возгораний. С начала года добровольными пожарными формированиями самостоятельно потушено 93 пожара, в составе дополнительных сил – 294 пожара. В ходе тушения пожаров с участием подразделений ДПО спасено 2 человека.
Как рассказал «Политсибру» председатель Алтайского Всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Рысин, дополнительный мощный импульс к развитию добровольная пожарная охрана получит после вступления в действие различных льгот, предусмотренных законодательством.
«Добровольная пожарная охрана становится серьезнейшим подспорьем для МЧС. Край выделил 5 млн рублей, на эти деньги мы одели и застраховали личный состав. Теперь необходимо увеличить его численность. Раньше такие пожарные отряды и дружины содержали колхозы, а теперь все пришлось организовывать заново. Дело идет, люди втягиваются. Я считаю, что у нас все получится», – отметил Рысин.
Наряду с общепринятыми льготами и гарантиями добровольным пожарным предоставляются выплаты денежных премий, бесплатные дрова, выделение удобных сенокосных угодий, первоочередные места в детских загородных лагерях. Это не случайно: добровольцы таких отрядов должны по подготовке мало чем отличаться от профессиональных подразделений.