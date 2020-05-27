Барнаульские врачи смогут мониторить показатели сердечно-сосудистой системы пациентов дистанционно

Новости 26.05.2020 17:20 108

Врачи в Алтайском крае смогут дистанционно проверять показания ряда категорий пациентов. Ведущий российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг «МТС», открыл бесплатный доступ к системе МТС 120/80» для медучреждений. Теперь врачи смогут дистанционно наблюдать за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Система «МТС 120/80» состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов. Этот кабинет дает возможность к дистанционному наблюдению за показателями артериального давления, частотой сердечных сокращений, температурой и индексом массы тела, которые пользователи сами вносят в приложение «МТС 120/80». Делается это либо вручную, либо при помощи системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Благодаря этому врач может видеть актуальную ситуацию со здоровьем пациента.

«Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения коронавирусом, поэтому им необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. При таких обстоятельствах мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно», ― объяснила руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

В период карантинных мер у людей, относящихся к повышенной группе риска осложнений на фоне COVID-19, любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Если срок изоляционных мер будет продлен, то договор на прежних условиях также можно будет продлить.

После окончания срока действия договора с условиями бесплатного доступа сотрудничество можно будет продолжить на коммерческой основе.

«У нас в стране каждый год появляется от одного до полутора млн новых пациентов с установленным диагнозом артериальная гипертония. Для таких пациентов очень важно ежедневно вести дневник давления, чтобы и сам пациент понимал своё состояние, и врач мог посмотреть на него в динамике. Современные технологии позволяют заметно упростить этот процесс, и мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить постоянный дистанционный контроль за пациентами с помощью таких технологий. Поэтому мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией МТС в отношении использования виртуального кабинета мониторинга системы МТС 120/80 в работе наших кардиологов, эндокринологов и других специалистов, и планируем начать тестировать это решение», ― главный врач Центральной клинической больницы РЖД-Медицина на Волоколамском шоссе, терапевт Шабуров Рафик Исхакович.

О приложении МТС 120/80 для пациентов

МТС запустила разработанное в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ бесплатное мобильное приложение для заботы о сердце «МТС 120/80» в декабре 2019 года. Решение позволяет упростить хранение данных об артериальном давлении, пульсе, температуре, индексе массы тела, отслеживание приема лекарств, а также рассчитать «возраст» сердца. Доступно для смартфонов на iOS и Android.