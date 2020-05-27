Бездомные алтайские сироты пошли в Европейский суд

Новости 26.05.2020 15:30 621

Семеро сирот из Алтайского края обратились в Центр "Соучастие в судьбе". Им по решению суда положено жилье, но власти не спешат его предоставлять. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Свое жилье они пытаются получить уже в течение четырех лет. Юристы центра, после ряда попыток найти справедливость в российских инстанциях, обратились в ЕСПЧ.

Известно, что пяти сирот уже у самих есть дети, у двоих из них по двое детей. Стабильных доходов они не имеют.

Юристы настаивали на присуждении им компенсаций за длительное ожидание исполнения судебных решений, однако сироты получили всего лишь от 40 до 60 тысяч рублей, которым им недостаточно. Апелляционные жалобы были оставлены без изменений. Дело дошло до Верховного суда, который также никак не изменил ранее вынесенные решения.

В итоге, 20 мая юристы составили жалобу в Европейский суд.Отметим, что по данным Счётной палаты, средний срок предоставления жилья сиротам составляет семь лет.