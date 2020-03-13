Суд освободил от долгов экс-депутата барнаульской гордумы

Новости 26.05.2020 13:40 404

Арбитражный суд Алтайского края завершил банкротство бывшего владельца строительной фирмы «Альфа-Инвест» Игоря Алферова, фигурировавшего в нескольких резонансных историях обманутых дольщиков в Барнауле. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В июне 2019-го года суд объявил Алферова банкротом по его же собственному заявлению. Сумма неисполненных обязательств предпринимателя составляла свыше 249 млн рублей. Часть имущества Алферова была продана на торгах. В том числе: недостроенное нежилое здание, земельный участок под размещения лыжной базы площадью 33 тысячи кв. м и доля участия в уставном капитале ООО «Альфа-Центр Геопроблем». В ходе банкротства в реестр включены требования кредиторов на общую сумму более 189 млн рублей. Однако, они удовлетворены лишь на 0,51%, так как указанное имущество было реализовано на 964 741 рублей. В итоге суд прекратил процедуру банкротства и освободил Игоря Алферова от дальнейшего исполнения заявленных и незаявленных требований кредиторов.

Экс-депутат барнаульской гордумы Игорь Алферов известен тем, что учредил компанию «Альфа-Инвест» и в 2000-х годах начал возводить многоквартирный жилой дом на Павловском тракте, 203 в качестве подрядчика и инвестора (заказчиком выступал «Барнаулкапстрой»).

После кризиса 2008 года у предприятия накопились долги на сумму около 800 млн рублей. В 2009 году стройк остановилась, а вгод спустя договор подряда был расторгнут. Также остановилось возведение компанией высотных жилых домов на ул. Пионеров, 1, Павловском тракте, 221, спортивного центра «Победа», онкологической клиники «Надежда». Все эти объекты завершались силами других фирм.

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В 2011 году «Альфа-Инвест» признали банкротом. В 2012 году Алферов жаловался действующему на тот момент губернатору Александру Карлину на «Барнаулкапстрой», который, по его мнению, незаконно захватил незавершенный объект на Павловском тракте, 203. Глава региона до последнего защищал прогоревшего застройщика от Сбербанка, инициировавшего банкротство «Альфа-Инвест», и даже обещал выйти на митинги вместе с дольщиками проблемного долгостроя.

Возмущенные дольщики неоднократно проводили акции протеста численностью 200-300 человек, а также обращались с заявлениями в прокуратуру и ОБЭП.

В 2013 Алферов скрылся, и Управление федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю объявило его в розыск. К настоящему времени, по данным сервиса Rusprofile, Игорь Алферов ликвидировал все 7 организаций, в которых был учредителем. Однако, сейчас он числится директором в ООО ПБ "Пятое Измерение" (ведет деятельность в области архитектуры) и ООО "Павловский Кролик" (разводит пушных зверей на фермах).