Почему в большинстве регионов Сибири не говорят о смягчении ограничительных мер

Аналитика 26.05.2020 14:30 1923

Главный санитарный врач России Анна Попова объявила, что 44 региона страны готовы к ослаблению ограничительных мер. Перечень регионов она не назвала. Вчера зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал уже другую цифру – 23 региона, сообщает РИА Новости.

По замыслу Роспотребнадзора, смягчение ограничений будет проведено в три этапа. На первом разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на улице не более двух человек вместе, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце для свободного доступа откроются скверы и парки.

Алтайский губернатор рассказал, при каких условиях будут смягчаться действующие ограничения Новости 21.05.2020 11:10

В социальных сетях появилась информация о том. что ограничительные меры готов ослабить Красноярский край, находящийся в лидерах не только Сибири, но и первой десятке российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса. Однако официальной информации по этому поводу нет. Можно предположить, что власти готовились, однако текущая эпидситуация в регионе не позволила сделать такой шаг.

Алтайский край к смягчению не готов

В Алтайском крае власти также обозначили, что ситуация не позволяет смягчить ограничительные мероприятия. Правда, если 15 мая оперштаб заявлял, что с точки зрения общероссийской классификации наш регион находится на втором этапе снятия ограничений, то позже замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина пояснила, что на территории Алтайского края основные показатели только приближаются к первому этапу.

Кузбасс - послабления для медучреждений

В Кемеровской области было решено начать постепенное возвращение медицинских учреждений Кузбасса к обычному режиму работы и оказанию плановой медицинской помощи.

«В этом нуждается большое количество людей, и даже на фоне коронавируса нельзя забывать о других болезнях, которые могут стать угрозой для жизни без должного лечения», - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

При этом он призвал жителей региона внимательно относится к мерам предосторожности, однако отметил, что текущая эпидситуация не позволяет пока возобновить работу ТРЦ, фитнес-клубов и других объектов. Режим повышенной готовности в регионе продлен до конца мая.

Томская область - усиление тестирования

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин получил в полтора раза увеличить объем ежедневных тестов на коронавирус.

«Благодаря последовательной работе эпидемиологов и власти, мы увеличили количество проводимых в регионе тестов на COVID-19 до 2300 в сутки. Это один из самых высоких показателей в Сибири, но останавливаться на этом нельзя, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Ставлю задачу в течение недели увеличить ежесуточное количество тестов до 3600. Чем более массовым мы сделаем тестирование, тем быстрее нормализуем эпидситуацию», - приводит его слова официальный сайт региона.

Национальные республики

Республика Алтай 24 мая заявила о переходе на первый этап снятия ограничительных мер. 25 мая к такому же решению пришла Республика Хакасия.

"Задача ближайшего будущего — перейти ко второму этапу снятия ограничений", - пояснил глава Олег Коновалов.

Глава Республики Тыва находится в лечебном учреждении, у него подтвержден коронавирус. Он руководит регионом в дистанционном формате, заявлений о смягчении ограничений не поступало.

Омская, Иркутская и Новосибирская области ужесточают режим

В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня. Региональный оперштаб оценивает темпы прироста заболевания коронавирусом в Омской области как высокие. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поручил ужесточить контроль за соблюдением общественного порядка в период самоизоляции.

Ужесточают контроль за прибывшими из других регонов в Иркутской области. Причина - массовая вспышка в одном из муниципалитетов региона. В общежитии для рабочих заболело около ста человек, большинство бессимптомно. При этом люди беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска. Среди них есть и мигранты. Строители пользовались общественным транспортом и такси. Компания-собственник нарушила все возможные санитарные нормы организации работы, сообщает официальный портал региона.

Сибирь в цифрах

Если говорить об общем количестве случаев коронавируса, выявленных в сибирских регионах, то рейтинг их на утро 26 мая выглядит так:

Однако более показательна в данном случае заболеваемость в каждом из регионах. Она позволяет оценить, сколько больных в каждом регионе находится данное время. Более того, перерасчет на 100 тысяч населения позволяет сравнивать данные. Заболеваемость коронавирусом, по данным на утро 26 мая, в регионах Сибири в расчете на 100 тысяч населения выглядит так:

Таким образом, несмотря на ежедневное выявление большого количества случаев коронавируса, заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения в Алтайском крае - одна из самых низких в Сибири. Впрочем, на начало мая, этот показатель составлял менее 20 случаев на 100 тысяч человек, за последнее время он существенно вырос.