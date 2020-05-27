В Алтайском крае зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом и зафиксировано три смерти пациентов

Новости 26.05.2020 12:35 841

По данным оперштаба региона, на 26 мая зарегистрировано 79 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее число выявленных случаев в Алтайском крае на сегодняшний день составило 1485 человек. Из них 166 детей.

Основное количество заболевших, по-прежнему, подтверждено в Барнауле – 56 человек. Пятеро заболевших также подтверждено в Новоалтайске, трое в Змеиногорском районе. По два случая подтверждено в Усть-Калманском, Благовещенском, Солонешенском районах и в Бийске. В Камне-на-Оби, Славгороде, Тюменцевском, Косихинском, Кулундинском, Бурлинском, Шипуновском районах – по одному.

По данным оперштаба, на 26 мая в регионе 34 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппарате ИВЛ находятся 12 пациентов. Также за последние сутки зафиксировано еще три случая смерти пациентов, инфицированных корнавирусом. В настоящий момент по ним так же проводятся паталогоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Таким образом общее число умерших пациентом с коронавирусом составляет 15, из них в семи случаях подтверждено, что причиной смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции. В двух случаях подтверждено, что пациенты умерли от иных причин. По 6 еще проводятся исследования.

Всего в Алтайском крае от коронавируса выздоровело – 672 человека, в том числе за прошедшие сутки – 33.

На 26 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6037 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция –18400 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 78956 человек.