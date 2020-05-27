В каких случаях врач может отказаться лечить пациента

Новости 26.05.2020 11:55 372

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Прибыткова рассказала, в каких случаях врач имеет основания и право отказаться от лечения конкретного пациента.

В Российской Федерации охраняется здоровье людей, каждому гарантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Соответственно, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон N 323-ФЗ) провозглашает в числе основных принципов охраны здоровья недопустимость отказа в оказании медицинской помощи (п. 7 ст. 4 Закона N 323-ФЗ).

Данный принцип раскрыт в ст. 11 Закона N 323-ФЗ. Согласно этой статьи отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - государственная программа) не допускается. За подобный отказ медицинские организации несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

При этом нельзя сказать, что медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь не на основании государственной программы, вольны отказываться от лечения своих пациентов. Ведь они связаны положениями заключенных ими договоров об оказании платных медицинских услуг и в силу ч. 1 ст. 309 ГК РФ обязаны исполнять свои обязательства надлежащим образом.

Более того, в свое время Конституционный Суд РФ прямо разъяснил, что исполнитель по договору об оказании платных медицинских услуг при наличии возможности предоставить соответствующие услуги не вправе отказаться от исполнения договора. Иное не только приводило бы к неправомерному ограничению конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, но и означало бы чрезмерное ограничение (умаление) конституционной свободы договора для гражданина, заключающего договор об оказании медицинских услуг, создавало бы неравенство, недопустимое с точки зрения требования справедливости, и, следовательно, нарушало бы предписания ст.ст. 34, 35, и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Таким образом, при осуществлении медицинской помощи как на основании государственной программы, так и на основании договора об оказании платных медицинских услуг медицинская организация не вправе отказать пациенту в медицинской помощи (при наличии возможности предоставить соответствующие услуги).

Однако, учитывая достаточно тесное личностное взаимодействие между врачом и пациентом, законодатель предоставил каждому из этих субъектов право на отказ от такого взаимодействия. В частности, отказаться от лечения пациента вправе лечащий врач. В то же время законодательство не устанавливает перечень оснований для такого решения врача (соответственно, поводы к отказу могут быть любыми), однако ставит этот отказ под некоторые условия.

Так, согласно ч. 1 ст. 70 Закона N 323-ФЗ лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента должностное лицо (руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего врача.

Какие-либо иные нормы, которые бы регламентировали бы отказ врача от лечения пациента (устанавливали бы основания такого отказа), действующим законодательством не установлены.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.