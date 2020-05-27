Очередной ТЦ в Барнауле собираются построить вплотную к «Европе» и «Лето»

Новости 26.05.2020 11:30 484

Земельный участок, расположенный за ТЦ «Лето», переоформляется под строительство торгового центра. Информация об этом размещена на сайте барнаульского комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

За право собственности на этот участок 13 лет судилась с краевым управлением по имуществу компания ООО «Магистраль», по некоторым данным аффилированная с известной в Барнауле бизнес-семьей Ракшиных.

Дело доходило до Верховного суда РФ. Осенью 2019 года право собственности на землю было признано за государством. «Магистраль» в настоящее время обжалует это решение. Апелляционная инстанция встала на сторону чиновников, заседание кассационного суда состоится 1 июня.

Также минувшей осенью структура Ракшина ООО «Первый» приобрела соседний участок.

Совокупная площадь обоих составляет почти 17 тысяч кв. м. Ранее высказывались предположения о том, что здесь может появиться платная автостоянка, тем более, что и назначение участков соответствовало. Однако, теперь, судя по всему, в Барнауле появится новый ТЦ.

Впрочем, в 2018 году «Магистраль» уже меняла назначение земельного участка. Тогда компания намеревалась возвести здесь жилой дом.

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