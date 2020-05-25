О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

СК проверит информацию о невыплате зарплат в Краевой клинической больнице Барнаула

Новости
730
0

Следственный комитет России по Алтайскому краю заинтересовался информацией, опубликованной в СМИ. Речь идёт о возможном факте невыплаты зарплат медицинским работникам Краевой клинической больницы скорой помощи в Барнауле. Об этом сообщает сайт СК.

На сегодняшний день огранизована доследственная проверка.

Отметим, что накануне в федеральных СМИ появилась информация о проведении проверки в учреждении со стороны прокуратуры Алтайского края. Надзорное ведомство проводит проверку по факту выплат зарплат сотрудникам учреждения и обеспечения их необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о жалобах врачей Рубцовской и Лебяженской больниц. В обоих учреждениях сотрудники жаловались на отсутствие положенных выплат и некачественное обеспечение медицинскими масками.

Следком призвал медиков сообщать об отсутствии выплат после жалоб врачей из Рубцовска

Следком призвал медиков сообщать об отсутствии выплат после жалоб врачей из Рубцовска

Новости

Следком призвал медиков сообщать об отсутствии выплат после жалоб врачей из Рубцовска

380

Автор: Политсиб.ру

Фото: yandex.net

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000