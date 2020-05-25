СК проверит информацию о невыплате зарплат в Краевой клинической больнице Барнаула

Следственный комитет России по Алтайскому краю заинтересовался информацией, опубликованной в СМИ. Речь идёт о возможном факте невыплаты зарплат медицинским работникам Краевой клинической больницы скорой помощи в Барнауле. Об этом сообщает сайт СК.
На сегодняшний день огранизована доследственная проверка.
Отметим, что накануне в федеральных СМИ появилась информация о проведении проверки в учреждении со стороны прокуратуры Алтайского края. Надзорное ведомство проводит проверку по факту выплат зарплат сотрудникам учреждения и обеспечения их необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о жалобах врачей Рубцовской и Лебяженской больниц. В обоих учреждениях сотрудники жаловались на отсутствие положенных выплат и некачественное обеспечение медицинскими масками.
Следком призвал медиков сообщать об отсутствии выплат после жалоб врачей из Рубцовска