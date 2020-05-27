Можно ли заразиться коронавирусом через укусы насекомых

Новости 26.05.2020 10:20 505

Доктор медицинских наук профессор Анатолий Альштейн рассказал, что вероятность распорстранения коронавирусной инфекцией через укусы насекомых крайне мала, сообщает «Слово и дело».

Он отметил, что инфекция COVID-19 относится к типичным респираторным вирусам, которые преимущественно распространяются воздушно-капельным путем. По мнению ученого, возможность передачи вируса через кровь представляется сомнительной, особенно учитывая, что солнечный свет и тепло способствуют быстрой гибели вируса.

Тем не менее, известно, что некоторые насекомые могут стать переносчиками опасных заболеваний. К примеру клещ может «подарить» человеку энцефалит, боррелиоз или тиф.

Кстати, по данным издания, вакцинацию от COVID-19 в России могут начать уже осенью. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты этого учреждения на себе протестировали собственноручно созданный препарат. Позже у них были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции.